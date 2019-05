Zidane: "No es que no queramos, es que no podemos"

Publicado 19/05/2019 16:11:28 CET

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha lamentado haber despedido la temporada con una nueva derrota en el Santiago Bernabéu ante el Real Betis (0-2), y ha reconocido que lo mejor que les puede pasar es "que se acabe esto", y ha pedido "tener muy presente" esta campaña para no cometer los mismos errores en la próxima.

"No es que no queramos, es que no podemos. Lo mejor que nos puede pasar ahora es que se acabe esto, y ya está. Estamos ya pensando en el futuro, en la próxima temporada. Cuando lo intentas y no te sale ni una mínima cosa es muy complicado. Hay que aceptar cómo ha sido la temporada: mala", señaló en declaraciones a beIN Sports tras el encuentro.

Sin embargo, considera que lo ocurrido esta campaña, con la pobre actuación en LaLiga Santander y la temprana eliminación en la Liga de Campeones, debe servirles para aprender la lección. "No tenemos que olvidar esta temporada, la tenemos que tener muy presente para el futuro. Es un mal para conseguir luego algo bien", afirmó.

Por último, el técnico francés explicó que ahora toca "descansar" antes de afrontar el mercado de fichajes estival. "No digo que vayamos a ganar todo el próximo año, pero vamos a prepararnos bien para hacer una buena temporada y la vamos a hacer, seguro. Estoy convencido de esto, ahora tranquilidad. No buscamos excusas. Antes del partido quería intentar hacerlo bien por el público, y no. Se acabó y ahora hay que volver con ganas", concluyó.