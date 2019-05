Zidane: "No podemos dudar de lo que ha hecho Ernesto Valverde"

Publicado 11/05/2019 13:07:01 CET

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que no se puede "dudar" de su homólogo en el banquillo del FC Barcelona, Ernesto Valverde, a pesar de la debacle en Anfield, porque lo que ha hecho hasta ahora ha sido "fenomenal", y ha señalado que la temporada de su equipo no ha mejorado por el tropiezo de su eterno rival, además de recordar que LaLiga Santander es la que permite estar "listo y vivo" para luchar por todas las competiciones.

"Lo que ha hecho hasta ahora lo ha hecho fenomenal. Él sabe cómo funciona esto. No podemos dudar de lo que ha hecho, de su trabajo. Que sea justo o injusto... Hay que aceptarlo, es así", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante la Real Sociedad en Anoeta (18.30 horas), señalando que la eliminación azulgrana no hace mejor la campaña blanca. "Nosotros la temporada la hicimos como sabes y esto no va a cambiar", recordó.

Una vez más, el preparador francés incidió en la importancia de LaLiga Santander para afrontar al máximo todas las competiciones. "Todos los títulos son importantes. Es muy difícil ganar la 'Champions', y nosotros sabemos que lo que hicimos ha sido impresionante; de cinco años hemos ganado en cuatro y es especial. Ha sido muy complicado, difícil hasta el último minutos. Valoramos mucho eso. LaLiga es el día a día y te permite estar bien en la 'Champions', en la Copa", indicó.

"LaLiga te permite estar listo, vivo, en todas las competiciones. Nadie nos va a quitar lo que hemos hecho en la 'Champions'; es una competición impresionante, porque puede pasar de todo, la ganamos con muchas dificultades, por eso valoramos las cuatro 'Champions' que hemos ganado", añadió.

También habló de la presente edición del torneo continental, donde se han vivido más remontadas que nunca. "No sé si es la mejor de la historia, pero ha habido grandes encuentros. Como aficionado he disfrutado mucho. Es la competición más mágica y la más bonita que un jugador pueda disfrutar", subrayó.

"MARCOS LLORENTE SE MERECE JUGAR, AQUÍ HAY MUCHOS JUGADORES"

En otro orden de cosas, Zidane no quiso valorar las palabras del agente de Gareth Bale, que aseguró que el técnico no quiere al galés en el equipo. "No quiero contestar, soy el entrenador del Real Madrid y él hace su trabajo", apuntó, sin desvelar si ha hablado ya con su jugador. "Las conversaciones son privadas y se quedan en el vestuario. Es lo que me toca hacer con los jugadores, con los que se quedan y con los que se van a ir", expuso.

Más claro fue con el futuro de Marcos Llorente, que probablemente abandonará el club en verano. "Marcos siempre me ha encantado, es un jugador que necesita jugar después de dos años aquí porque se merece jugar. Sabes los jugadores que hay aquí, hay que ser muy sincero con los jugadores", manifestó.

"Me acuerdo de lo que hizo en su año en el Alavés, lo hizo porque tuvo continuidad. Aquí hay muchos jugadores. No pueden decir que a Marcos no le di la oportunidad de jugar. Esto es la vida y no lo podemos cambiar. Dentro de una plantilla de 23 jugadores siempre va a haber jugadores que van a jugar menos", continuó, en el mismo tono que sobre Brahim Díaz. "Tiene 19 años y necesita jugar, competición. Vamos a acabar la temporada y veremos", indicó.

Sobre los posibles fichajes de este verano, recordó a los aficionados que siempre van a pensar en "hacer las cosas bien, mejor". "Hemos ganado muchísimo y esto va a seguir, la historia de este club va a crecer. Le digo a la afición que el próximo año vamos a tener muchas ilusiones de volver a ganar muchas cosas, y vamos a meter todo en el trabajo, que es lo que hace ganar cosas", expresó.

"Vamos a hacer todo lo posible para que otra vez puedan estar orgullosos de su equipo", subrayó, rechazando hablar de la posible incorporación de Paul Pogba. "Los buenos les gustan a todos los entrenadores. Es un jugador del Manchester", declaró.

Por último, sobre el duelo ante la Real Sociedad, en el que estará ya Karim Benzema, explicó que las "sensaciones" con las que llegan "son buenas". "Es otro partido donde vamos a jugar contra un equipo al que le gusta jugar también. Espero un buen partido de fútbol", dijo. "La motivación de la Real Sociedad va a ser muy grande y lo sabemos. Queremos jugar bien y es lo que vamos a intentar hacer", concluyó.