Zidane: "No ha sido un partido de fútbol, tenía que haberse aplazado"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró molesto tras haber jugado ante Osasuna (0-0) este sábado y dijo que "no ha sido un partido de fútbol" y debió "haberse aplazado" por las condiciones meteorológicas debido a la borrasca 'Filomena'.

"Lo hemos vivido mal", indicó Zidane al ser preguntado por estos dos días. "Claramente tenía que haberse aplazado", añadió después de que este viernes estuvieran casi cuatro horas para salir de Barajas. "Hemos hecho lo que hemos podido, pero no ha sido un partido de fútbol", incidió el galo.

"Las condiciones eran muy complicadas. Esta fue nuestra sensación después de todo lo que ha pasado estos días. No sabemos cuándo vamos a volver a Madrid, son condiciones complicadas. Repito, no ha sido un partido de fútbol, pero nos tenemos que aguantar. Vamos a olvidarlo y a pensar ya en el miércoles", apuntó.

"No son excusas, todo el mundo lo que quiere ver es un partido de fútbol y hoy las condiciones no eran buenas. Es la sensación de todos, el campo no estaba bien. Ni las quejas del avión, ni nada, me refiero al partido de fútbol sobre todo. Hoy no se reunían las condiciones para jugar pero es lo que hay".

Además, 'Zizou' no quiso pronunciarse al ser preguntado si creía que habían sido perjudicados por LaLiga. "No me voy a meter en estas cosas, nosotros jugamos porque nos dijeron de jugar, pero en estas condiciones hemos visto lo que hemos visto. Acabo de decir lo que pienso y el resto de cosas son el pasado. No sabemos qué haremos ahora. Ahora hay que recuperarse y pensar ya en el miércoles", zanjó.