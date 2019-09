Zidane: "Nos sabe a poco un punto; nos merecíamos más, mucho más"

Publicado 29/09/2019 0:03:12 CET

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, afirmó este sábado que a su plantilla le "sabe a poco" la cosecha de un punto conseguida en el Wanda Metropolitano tras su 0-0 ante el Atlético de Madrid, añadiendo que sus jugadores se "merecíamos más, mucho más" en el transcurso del derbi.

"Comparto exactamente eso. Nos sabe a poco un punto", dijo Zidane en rueda de prensa, después de saber que Sergio Ramos había descrito así la sensación del vestuario merengue. "Aquí nos merecíamos más, mucho más esta noche. Hay que crear más ofensivamente y ya veremos en el próximo partido", prosiguió el entrenador madridista.

"Lo que tengo que hacer es felicitar a los jugadores, hemos sido solidarios, defensivamente estuvimos muy bien y solo nos faltó algo en ataque. Pero estamos en ello y queremos crecer ofensivamente", repitió Zidane.

Sobre el belga Eden Hazard, dijo que "le falta poca cosa" para estar a un nivel óptimo. "Hay que estar con él y creo que ha hecho un buen trabajo hoy. No ha tenido muchas ocasiones, pero hay que seguir en esta línea y destacar también el trabajo de todos", insistió.

Además, valoró de forma muy positiva que el Atlético no hubiera generado demasiadas ocasiones de gol. "Es muy importante porque, al final, es lo que te da la vida. Si seguimos haciendo estos partidos defensivamente, creo que luego algo ofensivamente también haremos", añadió.

"No es solo la intensidad. Sabemos la importancia de tener intensidad en cada partido, pero sobre todo la solidez. Hoy vimos a un Real Madrid muy fuerte. No es solo no encajar goles, sino no haber concedido ni una ocasión", argumentó el técnico francés.

"Estamos arriba, estamos sumando puntos, estamos bien, jugando bien... Si jugamos como un equipo, es para el bien de todos y los jugadores lo saben", aseguró Zidane justo antes de decir que, "con los jugadores que tenemos, creo que podemos arriesgar más".