Zidane: "Esta reacción habla del carácter del equipo"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, destacó la reacción de sus jugadores para empatar ante el Borussia Moenchengladbach (2-2) en la segunda jornada de la 'Champions' y aseguró que esto habla del "carácter del equipo" y de su fe cuando todo parecía perdido.

"¿Un drama? No pensábamos en eso, todo lo contrario. La reacción de mi equipo ha sido muy buena y en general, el contenido del partido ha sido de mucho nivel. La pena es que encajamos el primer gol en un error nuestro y luego nos costó, pero aún así hemos pensado que siempre podíamos ganar el partido", analizó en declaraciones a Movistar.

"Pese a encajar el 2-0 hemos vuelto a tener opciones y creer. Este es el carácter que tiene este equipo y estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Nosotros siempre queremos ganar, es obvio, pero no estamos contentos con el empate. Sí con el contenido", reiteró el técnico francés.

"No creo que tuviéramos malos momentos, la posesión fue nuestra en la primera parte aunque es verdad que no tuvimos muchas ocasiones de gol. Pero en general merecimos más que el empate, quizá un poquito más. Eso seguro. Y me quedo, repito, con la reacción de mis jugadores, es un punto importante y hay que seguir", añadió Zidane.

Además, el entrenador merengue recordó que ya saben cómo afrontar esta situación por la experiencia de la temporada pasada. "Ya sabemos cómo va esto, como el año pasado, y también sabemos que si jugamos así podremos sacar cosas", dijo.

"Hemos jugado muy bien y esto es lo más importante para mí. Todos hemos creído en la victoria hasta el final. Ahora lo vamos a seguir intentando y esto no para", finalizó Zidane.