Zidane: "Somos ya muchos, ¿para qué vamos a meter a más gente?"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que no necesita "meter más gente" en el equipo porque ya son "muchos" en la plantilla, aunque no ha cerrado la puerta a posibles incorporaciones o salidas en el mercado de fichajes, y se ha mostrado molesto por las críticas a los "aciertos" del VAR en el Benito Villamarín, además de pedir "la misma determinación y entrega que el año pasado" para el partido de este miércoles ante el Real Valladolid en el Alfredo di Stéfano (21.30 horas).

"Somos ya muchos, ¿vas a meter gente otra vez aquí? ¿Para qué? Ya es liante, son todos muy buenos. Estoy contento", declaró en rueda de prensa, aunque no descartó que se puedan producir salidas. "Hay que tener en cuenta todo. Hay muchas cosas que entran en juego. Hasta el día 5, veremos. Los jugadores están entrenando bien, que es lo que a mí me interesa. Estamos concentrados en mañana", añadió.

En este sentido, aseguró que contará "con todos los jugadores que tienen ficha". "Cada uno puede opinar si tenemos mejor plantilla o no. Yo tengo a los mejores, el Madrid es así. Hasta el 5 está abierto el mercado, pero estoy muy contento con lo que tengo", aseguró.

Además, sobre el belga Eden Hazard, afirmó que lo ve "muy cerca" y que "está preparado". "Entrena bien y con regularidad con el equipo. Lo único es que no ha entrenado mucho hasta ahora", dijo. "Lo que quiere es jugar. Ha tenido un problema gordo que le ha molestado. Lo que queremos, él el primero, es que no se resienta. La temporada es muy larga. Él es un profesional y quiere estar con sus compañeros y ayudar", continuó.

Sobre el hecho de disponer de cuatro '9', el técnico francés indicó que esto les da "muchos recursos". "Podemos utilizar jugadores en momentos puntuales. Debemos y podemos mejorar, y estamos en ello. Hay que estar tranquilos con estas cosas", advirtió.

Además, aseguró que la falta de titularidad de jóvenes como Vinícius y Rodrygo se debe a la amplitud de la plantilla. "Estas preguntas me hacen reír. Esto es el Real Madrid. ¿Que va a jugar Vinícius el 34% de los partidos -titular-? Y el otro 32, el otro 31... Esa es la realidad de este club: somos 25 y voy a contar con todos. Unos van a jugar más y otros, menos. Los jugadores tienen que estar preparados, lo de fuera no ayuda. Son chicos que tienen 21-22 años. Esto es la vida, y no va a cambiar que esté yo u otro entrenador; en cada partido vas a meter solo a once", subrayó.

Sobre su dibujo, el entrenador madridista no desveló si volverá a su tradicional 4-3-3 o si apostará por otros esquemas como en las dos jornadas anteriores. "Lo más importante es el equilibrio del equipo, más que el dibujo. Al final lo importante es la animación del equipo. El otro día jugamos con dos arriba, podemos jugar con uno por fuera... Podemos cambiar muchas cosas porque tenemos muchos recursos y estoy aquí para utilizarlos", expuso.

"SE CRITICAN LOS ACIERTOS DEL VAR"

Por otra parte, Zidane se mostró bastante molesto con las críticas al VAR tras la victoria ante el Real Betis (2-3). "Son críticas a los aciertos. Yo no voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar lo que quiera. Nosotros estamos pensando en lo que tenemos que hacer, no podemos cambiar las cosas. Quiero pensar en preparar los partidos, y mis jugadores igual. El resto, no lo controlamos", apuntó. "Cada uno puede opinar, lo único que digo es que se critican los aciertos, porque el otro día es lo que pasó", prosiguió.

Tampoco quiso valorar la posible sanción al técnico bético Manuel Pellegrini por sus críticas a los árbitros y a los colegiados encargados del VAR tras el duelo. "No es mi trabajo. Cada uno tiene que hacer su trabajo, bastante tengo con el mío como para opinar de lo de fuera", manifestó.

En cuanto al partido ante el Real Valladolid, el preparador de Marsella animó a seguir por el camino que han iniciado. "Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Es un partido complicado, ante un rival complicado, que va a venir a molestarte. Tenemos que jugar bien desde el minuto 1 hasta el final. Tenemos que tener la misma determinación y entrega que el año pasado", explicó.

"Hay pequeños retos que nos metemos. LaLiga son 38 jornadas y es largo, pero como tengo una plantilla que siempre quiere ganar, es bueno, les ayuda a conseguir lo que queremos. No es fácil, porque juegas cada tres días, pero gusta jugar contra equipos motivados. Jugar cada tres días no es fácil. Los jugadores tienen motivación. ¿Vamos a sufrir? Seguro. Pero hay que aceptar sufrir de vez en cuando en el campo. Es lo bonito del fútbol, también".

Por último, lamentó haber tenido una pretemporada tan corta, pero está convencido de que conseguirán "mejorar". "Hemos tenido tres semanas para prepararnos. Podemos y debemos mejorar, y es lo que vamos a hacer. Tenemos que estar tranquilos con lo que estamos haciendo. No es una temporada rara, es lo que hay. Estamos preparados siempre", concluyó.