Zidane: "Tenemos que seguir a lo nuestro, sin mirar a los demás"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no quiso mirar al liderato del Atlético de Madrid, a pesar de tenerlo a tiro después de la victoria (0-1) ante el Real Valladolid este sábado, aunque destacó el gran momento y racha de su equipo.

"No hay necesidad, nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo, es una victoria importante para nosotros hoy, la cuarta consecutiva y tenemos que seguir a lo nuestro y sin mirar a los demás", dijo en rueda de prensa, después de jugar en Pucela sabiendo que el líder había tropezado.

El preparador de los blancos elogió el trabajo de su equipo, cerrando de nuevo la portería, aunque fue preguntado en particular por Casemiro, autor del 0-1. "Siempre sabemos el jugador que es Casemiro, que también puede rematar, su trabajo, pero hoy es un trabajo de todos. Me alegro por todo el equipo", afirmó.

Además, Zidane fue preguntado por las bajas y las opciones de Benzema de estar el miércoles ante el Atalanta. "Veremos mañana, tiene otra resonancia y veremos lo que está pasando con Karim. No vamos a arriesgar, faltan muchos partidos, si puede estar, estará, y si no, no vamos a arriesgar", apuntó sobre el galo.

"La situación es la que tenemos, son muchas bajas, esperamos recuperar jugadores, no sé si la semana que viene. De momento hay muchas bajas y es lo que hay. Lo estamos haciendo bien, comprometidos, hay que seguir con los jugadores que estén", añadió.

"Yo creo que estamos bien, estamos teniendo continuidad en los resultados. Hoy otra vez sin encajar, todo el equipo defiende muy bien y al final con el balón sabemos que podemos hacer cosas. Ahora tenemos la Champions, lo vamos a preparar de la mejor manera", terminó.