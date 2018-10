Ziganda: "El Atlético es el equipo que mejor compite con las armas que tiene"

Publicado 17/02/2018 17:22:03 CET

El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, aseguró que intentarán "seguir en la línea" y en el nivel de juego demostrado en la victoria ante el Spartak de Moscú ante un Atlético de Madrid al que definió como "el equipo que mejor compite con las armas que tiene".

"El partido ante el Spartak fue duro, ante un grandísimo rival. Hicimos un gran partido en la fase defensiva y en la fase sin balón. Fuimos capaces de contrarrestar sus virtudes y tener mucha eficacia. El equipo puede dar ese nivel ante grandes rivales. Intentaremos seguir en esa línea ante el Atlético", afirmó el 'Kuko' en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (16.15 horas).

El esfuerzo llevado a cabo por los suyos en Moscú será el motivo por el cual el navarro va a hacer rotaciones. "Lo normal es que haya cambios en la alineación. Venimos de un partido muy intenso, con temperaturas extremas, y llegamos a las ocho de la mañana del viernes. También hay mucha gente que lleva mucho tiempo sin jugar y está entrenando muy bien", explicó.

Si la victoria en tierras rusas fue un gran logro, una victoria en el Wanda Metropolitano sería una gesta aún mayor. "Sabemos con el rival que nos enfrentamos. Están haciendo una temporada espectacular, son los únicos capaces de seguir el ritmo del Barcelona. Es un equipo que compite en todos los partidos, que los puede ganar de forma brillante como el jueves o de una forma extremadamente práctica como frente al Málaga. Se adaptan muy bien a todas las situaciones, tienen mucha calidad y una plantilla impresionante", sentenció.

"El mérito del Atlético es que tienen jugadores impresionantes que son capaces de jugar como un bloque. Es lo que les permite alcanzar unos resultados que les hacen estar arriba. El Atlético es el equipo que mejor compite con las armas que tiene", añadió el técnico de los bilbaínos.

No obstante, Ziganda se mostró optimista con sus posibilidades. "Nosotros tenemos nuestras virtudes. Sabemos que nos faltan cosas, pero somos difíciles de doblegar. Somos un equipo con experiencia, que lleva jugando junto mucho tiempo. La experiencia es un grado en este sentido. Mañana es un partido para dar un gran nivel, tanto individual como colectivo, y una gran oportunidad para jugar un partidazo y demostrar lo que llevamos dentro", confesó.

El 'Kuko' no cree que sus jugadores puedan verse intimidados por el ambiente del nuevo feudo 'colchonero'. "No conozco el estadio, pero supongo que estará espectacular. Sabemos el ambiente de allí, muy favorable para ellos. Les empujan los 90 minutos si las cosas van bien o si les van mal. No nos va a sorprender porque ya vivimos un ambiente parecido en Moscú", indicó.

Por último, el de Larraintzar hizo hincapié en la necesidad de no pensar más allá del siguiente partido. "No estamos como nos gustaría, querríamos tener más puntos. Solo podemos pensar en el siguiente paso. Vamos poco a poco, intentando recoger las sensaciones que tuvimos el jueves, sabiendo lo que hicimos bien para poder repetirlo", finalizó.