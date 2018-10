Ziganda: "Está difícil, pero no imposible"

Publicado 08/03/2018 23:52:16 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, lamentó la derrota de su equipo ante el Olympique de Marsella (3-1) en la ida de los octavos de final de la Liga Europa y aseguró que la eliminatoria está "difícil, pero no imposible".

"Queda un partido. Sabemos que no es fácil porque nos enfrentamos a un gran equipo con grandes jugadores, pero nosotros en San Mamés somos muy duros. Para empezar hay que hacer un primer gol y luego ya veremos cómo se da. No vamos a tirar nada. Está difícil, pero no imposible", dijo Ziganda en declaraciones a beIN Sports que recoge Europa Press.

"Sin tocar el balón nos hemos ido a sacar de centro", explicó tras recibir el 1-0 a los 47 segundos de partido. "Hemos intentado reiniciar el partido y estar tranquilos, pero en las dos primeras veces que han llegado nos han hecho gol. Se ha puesto todo como querían ellos", manifestó el 'Kuko'.

"Luego nos han hecho el 3-1 y ya íbamos con mucho corazón, dejamos espacios y ellos estaban en su salsa", añadió Ziganda, que confía en la vuelta dentro de siete días. "No vamos a dejar esto así como así. Vamos a pelear muchísimo y queremos complicarle las cosas allí", señaló.

"El primer gol marca muchísimo el partido", incidió. "Luego hemos intentado estar bien pero ha sido difícil, tienen mucha calidad, son muy rápidos a la contra y hemos arriesgado, nos hemos desprotegido y ellos han estado muy de cara", analizó.