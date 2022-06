Gasol destaca la "importancia" de los hábitos saludables desde el Polideportivo Francisco Fernández Ochoa

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto y presidente y fundador de la Gasol Foundation, Pau Gasol, destacó este martes la "importancia" de los hábitos saludables para "rendir bien dentro y fuera de la pista" en su visita al Centro Deportivo Francisco Fernández Ochoa, en Carabanchel (Madrid).

"Me hace mucha ilusión estar aquí. Me trae buenos recuerdos siempre estar en una cancha. Me emociona también que todos vosotros y vosotras disfrutéis de los hábitos saludables y entendáis su importancia", afirmó el exdeportista en su visita a Carabanchel para el proyecto AlleyOop con actividades para niños y niñas.

El exjugador de Los Ángeles Lakers, Chicago Bulls, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers y Barça estuvo acompañado en el polideportivo madrileño por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la titular del Área Delegada de Deportes, Sofía Miranda.

Pau Gasol, que participó con los más pequeños en diferentes juegos en el pabellón del centro deportivo, recordó que los "pilares básicos" de la Fundación son "la actividad física, el deporte, la buena alimentación y el bienestar emocional", factores clave "para rendir bien dentro y fuera de la pista".

"Todo lo que he conseguido ha sido posible gracias a mucho trabajo y a un estilo de vida saludable. Ahora estoy en otra fase de mi vida, pero siempre seré deportista. Es importante la promoción de la salud, tenemos que invertir para que crezcáis en entornos saludables", explicó Gasol, que después agradeció el "liderazgo" del Ayuntamiento de Madrid, entidad a la que instó a ser "referente en la promoción de la salud".

Por su parte, el alcalde de la capital puso en valor que Pau Gasol es "tan buen deportista como buena persona". "Lo ha ganado todo y sabe lo importante que es el deporte. Así, ha decidido involucrarse y echar una mano a los niños", elogió sobre el proyecto de su fundación.

"A los chavales hay que aficionarlos a que entiendan todas las ventajas del deporte. La buena alimentación es fundamental. Si queremos ser grandes campeones tenemos que ser capaces de alimentarnos bien, hacer deporte más de dos días a la semana, trabajar en equipo. Trabajando en equipo a todos nos irá mejor", manifestó Martínez-Almeida.

Finalmente, Miranda insistió en que las entidades públicas deben ayudar a los niños y niñas a "tener unos hábitos de vida saludable". "Queríamos trabajar con el mejor, Gasol y su Fundación. Hemos creado un programa específico para esos hábitos saludables", concluyó.