El Madrid Urban Sports desafía la ola de calor abriendo el camino olímpico para el breaking, skate y BMX

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición 2022 del Madrid Urban Sports (MUS) vivió este sábado una jornada intensa y espectacular en Madrid-Río, donde se repartieron los primeros puntos olímpicos para París 2024 del Breaking, que fueron para el español Xak y la belga Madmax.

Además, la española Daniela Terol y el colombiano Jhank Carlos González se han llevado la medalla de oro de Skate en una final trepidante ante una multitud que, como los deportistas, desafió la ola de calor por la que pasa estos días la capital.

La británica Charlotte Whortington se ha impuesto en las finales ganando el oro en la disciplina de BMX mujeres, con una brillante ronda con trucos perfectamente planchados como un 720 nada más salir en el funbox y flairs. El domingo se disputarán las finales de BMX masculino además de scooter y actividades populares y de exhibición.

"Realmente contenta de la victoria después de un inicio de temporada algo accidentado y hoy la previsión ya era de una competición exigente especialmente por el calor y ha sido duro como hemos podido ver en los 20 minutos de entreno que hemos hecho. Me han gustado los módulos y me he tirado a por todas consiguiendo un 720 de inicio que me ha dado alas", dijo Whortington.

Mientras, el Hip-Hop y los pasos imposibles del breakdance asaltaron el urban stage, con más de 100 participantes de 20 nacionalidades, con las clasificatorias indoor en la nave Terneras de Matadero para trasladarse en las finales al exterior. El español Juan de la Torre, más conocido como Xak, demostró por qué es uno de los más conocidos en España y se colgó el oro.

"El nivel ha sido altísimo esta edición del Madrid Urban Sports, se nota que el evento va cogiendo nombre porque había muchos participantes internacionales con lo que las batallas han sido todas muy duras porqué además yo compito contra gente mucho más joven que yo aunque a mis 35 años me siento en plena forma", dijo el flamante campeón español, un abogado que lo dejó todo por el breaking.

"Ha sido una revolución en nuestro mundo yo antes entrenaba dónde podía y actualmente estamos con la federación en el CAR con fisios, entrenadores, algo que antes era impensable", añadió, sobre la presencia de su disciplina en el programa olímpico. El Urban Stage no descansa y este domingo se celebrará el campeonato de España de Breaking donde estará el dos veces campeón del MUS, Xak y las BGirls del momento: Ana 'Furia' Ortega y Law.

Además, el Skate disputó las finales de hombres y mujeres, uno de los platos fuertes de la tarde donde los olímpicos Angelo Caro, Jhan Carlos y Max Berguein plancharon todos sus trucos a la perfección. El oro se lo llevó Jhan Carlos González después de dos rondas perfectas y los tres intentos de bestrick totalmente planchados.

En la final de Skate Women las tres medallas se quedaron en España: Daniela Terol, Afrika Criado y Sara Larranaga. Mientras, el baloncesto dejó también su sello en el Madrid urban Sports. Con su formato más callejero, el Plaza 3x3 CaixaBank estuvo presente con una jornada de diversión y deporte, con la visita de Fernando Romay, el Embajador de la Federación Española de Baloncesto.