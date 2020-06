El agente de Pol Espargaró confirma "conversaciones avanzadas con Honda"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mánager del piloto español Pol Espargaró, Homer Bosch, confirmó que "hay conversaciones avanzadas" entre su piloto y el equipo Repsol Honda para la próxima temporada, sin que de momento haya nada firmado.

"Es verdad que hay conversaciones avanzadas, pero no está firmado. No hay Plan B. El acuerdo podría estar próximo, pero hay varios factores en juego y no todo depende de Pol. Yo no puedo poner la mano en el fuego y decir que se vaya a hacer", dijo este domingo en una entrevista a Radioestadio del Motor de Onda Cero.

Bosch apuntó que hay distintos condicionantes en la negociación. "No debería ocurrir nada extraño. No creo que las negociaciones peligren en nada pero sí creo que hay condicionantes que pueden influir en el tiempo", afirmó.

"El objetivo de Pol y todos los que estamos trabajando con él es ser campeón del mundo, por lo tanto, si va a Honda, el objetivo es ese. Imagino que Marc recibirá a Pol igual que a su hermano. Marc Márquez es un profesional", añadió.

Por último, Bosch explicó la relación actual de Pol con KTM. "Con KTM ha tenido conversaciones muy abiertas y muy transparentes, Pol ha ayudado a crear este proyecto. Existe un vínculo emocional con KTM y por eso no es un paso fácil de dar. Si se produce la salida sería amistosa", terminó.