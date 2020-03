Albert Arenas: "He dado otro pasito como piloto"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Albert Arenas (KTM) ha asegurado que su victoria este domingo en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catar supone "otro pasito" en su mejoría como piloto, que empezó a "sentir" en los test de pretemporada de la semana pasada.

"Me he pasado toda la vuelta de entrada gritando. Ha sido una sensación increíble. Saqué todo: todas las horas de entreno, aún quedaba un poquito del año pasado... El trabajo del equipo ha sido impecable. He dado otro pasito como piloto", señaló en declaraciones a DAZN. "En los test lo empezaba a sentir, pero hasta que no llega la carrera no sabes qué pasa", añadió.

Además, el gerundense reconoció que lo que pasaría en la primera vuelta en Losail era solo "una expectativa". "Cuando iba detrás del grupo veía que tenía un pelín más y he probado a tirar. Ha sido muy duro, porque patinaba mucho, pero no me he puesto nervioso y he intentado aprovechar la potencia al máximo", manifestó.

Por último, Arenas valoró el posible aplazamiento del Gran Premio de las Américas. "Habrá una situación delicada cuando volvamos a casa. Llamo a todos a que confíen, que estén tranquilos, que disfruten de la vida. Ahora, a entrenar al máximo y a esperar cuándo será la próxima carrera", concluyó.