Aleix Espargaró: "Estas dos carreras antes del parón son superimportantes"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Aleix Espargaró (Aprilia) reconoció que han incorporado "muchos elementos nuevos" que les "ayudarán mucho en el resto de la temporada", y advirtió que considera "superimportantes" el Gran Premio de Alemania de este fin de semana y el de los Países Bajos de la siguiente por ser la antesala del parón.

"Utilizaré el nuevo carenado, no sé si a partir de mañana o del sábado, pero en Barcelona, Maverick (Viñales) y yo cuando lo estuvimos probando en diversas ocasiones, vimos que giraba mejor la moto, sobre todo en las curvas más largas, se mantenía mejor la trazada con la moto y tenemos planificado utilizarlo a partir del FP2 de mañana o quizás del FP1", confirmó este jueves Espargaró en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Alemania que se celebrará este fin de semana en Sachsenring.

El de Granollers, que también apuntó que probarán "algunos elementos de electrónica", se mostró satisfecho por el trabajo hecho en el test posterior al Gran Premio de Catalunya. "Normalmente odio los test de los lunes, pero en Barcelona incorporamos muchos elementos nuevos y creo que nos ayudarán mucho en el resto de la temporada", afirmó.

Aleix Espargaró recordó que "Alemania siempre ha sido un buen circuito para Aprilia" y para él. "He sido bastante competitivo en los últimos años en los que he corrido aquí. El año pasado fui rápido en la 'qualy' y en los primeros compases de la carrera estaba luchando con Marc (Márquez) y cuando llegó la lluvia perdí mucho tiempo. Finalicé aun así a dos segundos del podio, que no está nada mal", comentó.

De cara a este año, cree que con su nueva moto "va a ser un buen fin de semana". "Voy a tratar de trabajar bien desde la FP1, divertirme en la 'qualy', desconectando para sacarme una buena vuelta y tratar de sacar un nuevo podio aquí en Alemania", resaltó el catalán.

En las próximas dos semanas se afrontarán dos Grandes Premios antes de llegar al parón veraniego, un periodo crítico para Espargaró. "Tengo la sensación de que estas dos carreras son superimportantes. Ahora tengo más de 30 puntos de diferencia con respecto al tercero en el campeonato, pero Fabio (Quartararo) nos saca 22 puntos, así que espero que en estas dos carreras sea capaz de conseguir suficientes puntos para poder disfrutar de un buen parón veraniego", aseguró.

"La primera parte de la temporada ha sido como un sueño hecho realidad y voy a tratar de luchar por el podio aquí y en Assen para tratar de tener un buen parón veraniego,creo que me merezco unas buenas vacaciones este año", subrayó el catalán.

EURODISNEY Y OLVIDARSE DE LA DIETA PARA SUPERAR EL ERROR DE BARCELONA

Aleix Espargaró se quedó fuera del podio en Cataluña después de un grave error, pues se equivocó en la vuelta en la que terminaba la carrera, un error que le ha perseguido desde entonces. "El domingo no podía dormir, los test me costaron y el miércoles estaba entrenando con la bicicleta, lo que más me gusta en la vida, y no podía dejar de pensar una y otra vez en el error", relató

"Estaba cabreado conmigo mismo porque trataba de recordarme a mí mismo que 'es un error humano' y que 'puede ocurrirle a cualquiera', pero no era capaz. Luego decidí en el último momento hacer un viaje a Eurodisney con los niños y la familia, olvidarme de la dieta y el entrenamiento y me vino muy bien", explicó.

El piloto español ha "olvidado por completo" el "error absurdo" de Montmeló. "Cuando estás luchando por un título como este año todo se te hace más montaña, más grande, así que espero que pueda recortar aquí puntos", zanjó.

Además, Aleix Espargaró reconoció que se encontraba "bastante cabreado después de la carrera" por la estrategia de su equipo. "Creo que durante el fin de semana habíamos demostrado que íbamos muy rápido en todas las sesiones, y en la carrera empecé de una manera demasiado conservadora y cuando me di cuenta era tarde, porque en tres vueltas Fabio sacó una distancia de tres segundos y ya no podía cazarle", lamentó.

De todos modos, el de Granollers lo dio como "lección aprendida". "Hoy hemos tenido una reunión muy larga comparando los datos para ir entendiendo cómo funcionó la cosa en Barcelona para que no se vuelva a repetir", concluyó.