Álex Crivillé: "Pol tiene un estilo muy parecido al de Marc"

El embajador AMV Seguros analiza el arranque de la temporada de MotoGP en el circuito de Jerez-Ángel Nieto

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex campeón del mundo de 500 cc Álex Crivillé afirmó que el piloto español Pol Espargaró, fichado por el Repsol Honda para las dos próximas temporadas, tiene un "estilo muy parecido" al de su compañero Marc Márquez, favorito a revalidar el título en MotoGP en la temporada que arranca este fin de semana en el circuito de Jerez-Ángel Nieto.

"Ojalá se reproduzca ese duelo que tuve yo antiguamente con Mick Doohan porque eso querrá decir que Pol Espargaró estará luchando por el campeonato con Marc Márquez. Creo que Pol es un piloto muy experimentado y lleva más de 100 grandes premios en MotoGP. Pol es uno de los pilotos que tienen un estilo muy parecido al de Marc, de los pilotos que fuerzan el tren delantero, hacen girar la moto y se pelean muchísimo. Esto es muy bueno para conducir la Honda", comentó en declaraciones al servicio de prensa de AMV Seguros.

Desde hace 32 años, Jerez es una cita fija en el calendario mundialista y desde 2007 marca el inicio del periplo europeo, pero esta temporada acogerá la primera y segunda pruebas en la 'categoría reina' sin público debido a la pandemia por la COVID-19.

"Yo no he corrido nunca sin público. Al contrario, Jerez siempre ha sido una carrera de muchos aficionados, de mucho ambiente, donde siempre el público ha empujado al máximo. No creo que sea ningún problema para los pilotos, que van a salir centrados y concentrados para dar el 100%. Ellos ya saben lo que van a buscar y no será un problema para ninguno de ellos", comentó Crivillé.

A juicio del embajador de AMV Seguros, los casi cinco meses que han transcurrido desde el último test de pretemporada puede afectar a los pilotos de MotoGP.

"Hay pilotos que han rodado más y otros menos. Los pilotos oficiales, como es el caso de Honda y Yamaha, prácticamente no han rodado con las monturas oficiales. KTM sí que ha probado y ha hecho test. En definitiva, yo creo los pilotos han entrenado mucho el físico y han rodado con motos de calle en circuitos. Se conocen ya muy bien los circuitos y tienen este miércoles para entrenar un poco. Obviamente, echarán en falta el entreno de la pretemporada porque no han hecho nada, pero no creo que sea un problema. Creo que estarán listos para el domingo", aseguró.

A Fabio Quartararo se le resiste la victoria, pero "tiene claro que puede ganar carreras". "Es uno de los pilotos favoritos, junto con Marc Márquez y Maverick Viñales. Es de los pilotos rápidos, así que estoy seguro que ganará carreras y luchará por el campeonato", manifestó.

En Moto 2, cree que el líder, el japonés Tetsuta Nagashima, sabe que va a ser un campeonato corto y "hay que ir a por todas". "Moto2 es una categoría muy apretada. No hay un líder sólido ni varios favoritos, sino que hay un abanico muy abierto. Obviamente saldrá motivado a intentarlo, pero nuestros pilotos irán a darlo todo como es el caso de Jorge Navarro o Arón Canet, que van a estar ahí también", pronosticó.

Asimismo, consideró que el español Albert Arenas es uno de los favoritos al título en Moto3 tras ganar la primera carrera. "Ahora se enfrente a un circuito que le encanta, corre en casa y, obviamente, para mí es uno de los favoritos", recalcó Crivillé.