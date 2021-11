Álex Márquez: "El 2022 es ilusionante, hay base y potencial en la nueva Honda"

LLEIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Honda) ha asegurado que pese a haber vivido momentos de "tocar fondo" en este pasado Mundial 2021 con una moto que empezó mal y cuyas mejoras llegaban tarde, tiene ilusión de cara al próximo año tras comprobar en los test de Jerez que la nueva moto, totalmente distinta a la anterior, tiene "base y potencial" para crecer a partir de unos tiempos ya competitivos.

"Honda es la marca que más cambiará en 2022, se ha cambiado la moto por completo y ahora hay que entenderla, porque la base anterior la entendíamos, pero había tocado techo. Lo importante es ir en la buena dirección y de entrada los tiempos son competitivos. Hay base y hay potencial", celebró desde el circuito de Rufea (Lleida), escenario del sexto Allianz Junior Motor Camp.

Álex Márquez aseguró que le gusta ver las cosas como son y "sin filtros". "No ha sido una temporada buena, desde el principio esperaba mucho más. Ha habido problemas con la moto, momentos de tocar fondo, luego se solucionó pero las evoluciones llegaban algo más tarde. De los momentos difíciles aprendes, valoro como piloto el sacar siempre el lado positivo", se sinceró.

Así que, con lo aprendido en 2021 y las mejoras que le augura a Honda visto el prototipo de 2022, confía en mejorar. "Como piloto he aprendido muchas cosas y he podido crecer mucho en este Mundial 2021, los momentos difíciles te hacen ser más completo y valorar más las cosas. Sigo con la motivación de siempre para mirar al futuro y con las cosas claras", afirmó.

"No me gusta ser muy positivo mirando al futuro, me gusta ser positivo viendo el pasado y aprender de las cosas. Pero el futuro es ilusionante, estuvimos en Jerez con el prototipo de 2022 e ilusionado. Es una moto muy nueva, pero de entrada la base es muy buena y hay mucho potencial. Honda tiene mucho trabajo por delante en invierno, pero los pilotos estábamos de acuerdo en lo que trabajar, y es importante que Honda tenga las prioridades y el objetivo claros", puntualizó el catalán.

Además, en el LCR Honda, un equipo más "pequeño y familiar" que también valora tras pasar y debutar en MotoGP en el Repsol Honda Team, le escuchan y le sirven los cambios que pide. "Se han pedido cambios que van a funcionar y me siento muy a gusto, sinceramente. Para 2022 no creo que partamos con desventaja, al revés", repitió.

PRESENTA LA VI EDICIÓN DEL ALLIANZ JUNIOR MOTOR CAMP

Álex Márquez presentó este jueves en el Circuito de Rufea (Lleida) la sexta edición del Allianz Junior Motor Camp, en el que esta vez no está su hermano y ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, en su casa de Cervera tras sufrir un nuevo episodio de diplopía (doble visión) después de una caída entrenando que le hizo perderse las dos últimas citas del pasado Mundial de MotoGP. No obstante, Marc confía en poder visitar el campus en los próximos días.

Un Allianz Junior Motor Camp en el que están presentes veinte pilotos --diecisiete chicos y tres chicas de entre 10 y 13 años-- procedentes de varios lugares de España y alguno de Andorra, sin niños ni niñas del extranjero debido a las restricciones de coronavirus. Junto a Álex Márquez, ejercen de profesores en el circuito José Luis Martínez (el 'sparring' y asistente de Marc Márquez=, José Luis Carrión (asistente de Álex Márquez) y el piloto español de MX1 Rubén Fernández.

"Encantado de estar aquí y de desconectar junto a los niños, que el primer día suelen tener vergüenza y después hay que pararles. Esperemos rodar en varios circuitos, si para de llover, pero ya están pudiendo entrenar. Tras no poder hacerlo el año pasado, estoy encantado porque esto son mis vacaciones", remarcó Álex Márquez en rueda de prensa.

Pese a que en tres días no lograrán "hacer un campeón" de presente, el de Cervera se mostró encantado de poder formar en valores a futuros campeones, aunque "es más darles valores a todas las cosas que ven aquí y de seguridad como el abrocharse bien el casco, el hacer las cosas bien". "Y sobre todo que se lo pasen genial en una experiencia inolvidable. Son tres días que se les pasan volando. Y ojalá tengamos algún año otro campeón salido de aquí, que ya lo ha habido", sentenció.