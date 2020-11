Àlex Márquez: "Es decepcionante no acabar dos carreras seguidas"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Àlex Márquez (Repsol Honda) ha lamentado su caída a falta de cinco vueltas en el Gran Premio de Europa, disputado este domingo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), cuando estaba haciendo "una buena carrera" y en plena persecución del italiano Andrea Dovizioso (Ducati) por el séptimo puesto, y considera "decepcionante" hacer dos 'ceros' seguidos.

"Estábamos haciendo una buena carrera; he salido bien y me he encontrado con un buen ritmo entre los diez primeros. Me sentía cómodo y podía progresar. Desafortunadamente, cuando Dovizioso me ha pasado, estaba ya en la trazada de la curva 1 y, aunque estaba frenando en el mismo punto, era un poco más rápido, así que me he caído. He tratado de salvarlo y afortunadamente estoy bien", señaló en declaraciones a su equipo.

El de Cervera suma su segundo 'cero' consecutivo tras no concluir tampoco el Gran Premio de Teruel, algo que le impide sumar puntos en la carrera por el 'rookie' del año. "Es decepcionante no acabar dos carreras seguidas, ya que hemos tenido otra buena oportunidad para ganar puntos este fin de semana. Regresaremos y usaremos lo que hemos aprendido la próxima semana", apuntó.

Por su parte, su compañero de equipo, Stefan Bradl, consiguió terminar duodécimo. "Mi salida no ha sido mala; quizás he sido un poco demasiado cuidadoso en las primeras vueltas. Lo cierto es que hemos comenzado la carrera con muchas incógnitas, como todos los demás. He tenido algunos problemas con el neumático delantero y he perdido algo de confianza, lo que me ha hecho perder algo de tiempo y he tenido que gestionar esa situación", manifestó.

"En general, hemos trabajado bien con el equipo Repsol Honda y hemos tenido un buen fin de semana. He demostrado que estamos creciendo y haciendo mejoras", finalizó el alemán.