Álex Márquez: "Esperaba estar en las dos primeras líneas de la parrilla"

Publicado 14/07/2018 19:26:11 CET

Joan Mir: "Estoy satisfecho pero no del todo contento"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este sábado que "esperaba estar en las dos primeras líneas" de la parrilla de salida en el Gran Premio de Alemania de Moto2, novena prueba del Campeonato del Mundo de motociclismo.

"Estoy bastante contento con este séptimo puesto, sobre todo después de la fuerte caída de esta mañana. Aun así, esperaba estar en las dos primeras líneas de la parrilla", explicó Márquez tras la jornada de clasificación en el circuito de Sachsenring, en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Estoy bien de la caída, solo tengo algunos rasguños, así que en la clasificatoria me he centrado en recuperar las sensaciones con la moto. Hemos tenido un pequeño problema en la última salida y no he podido mejorar mi tiempo, pero tenemos buen ritmo y confío en hacer una buena carrera, aunque sea muy larga", añadió Márquez.

Su compañero de equipo, Joan Mir, mientras tanto afirmó sentirse "satisfecho pero no del todo contento" tras haber sido octavo con un mejor crono de 1:24.092 en Sachsenring. "Los tiempos están muy apretados y estoy a solo tres décimas de la 'pole'. Lo bueno es que tengo un ritmo de carrera muy fuerte y, si encontramos un poco más de agarre detrás en el 'warm up', creo que podré estar luchando en posiciones de cabeza".