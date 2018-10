Àlex Márquez: "Estamos muy cerca de tener claro qué neumático usaremos en carrera"

Publicado 26/10/2018 10:49:28 CET

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que están "muy cerca" de saber qué "neumático" utilizarán en la carrera del Gran Premio de Australia, después de unos entrenamientos libres marcados por la lluvia durante la mañana.

"Esta mañana ha sido un poco complicada debido al retraso y la lluvia, pero al final hemos tenido suerte y la sesión se ha disputado sobre seco y con sólo unas gotas de lluvia al final de la FP1. No quería correr grandes riesgos en la FP1 y, simplemente, me he dedicado a comprender bien la situación", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera, que fue séptimo en la combinada de tiempos, explicó que la segunda sesión les ha ayudado a tomar decisiones. "Después, hemos dado un buen salto en la FP2 para mejorar la moto y estamos muy cerca de tener claro qué neumático usaremos en carrera. Tenemos que seguir mejorando, pero estoy satisfecho con el primer día", subrayó.

Por su parte, su compañero Joan Mir, undécimo, ha ido mejorando a lo largo de la jornada. "Estoy bastante contento con mi primer día en Australia. Ha sido una lástima, porque en la FP2 estaba en buena posición y me sentía confiado", manifestó.

Sin embargo, no sabemos bien qué ha pasado con el neumático trasero en mi última salida, tenemos que comprobarlo todo bien. Hemos montado una goma nueva para mejorar los tiempos, pero no ha funcionado como esperábamos. Aun así, en general todo ha ido bien para ser el primer día", finalizó.