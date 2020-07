Álex Márquez: "He sido el mejor 'rookie' pero es un poco irreal"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) ha terminado en duodécima posición, en zona de puntos, su primera carrera en la categoría reina, un Gran Premio de España accidentado para su hermano y compañero Marc Márquez.

"Nuestro primer objetivo era terminar la carrera. He sido el primer 'rookie' pero es un poco irreal, puesto que Binder ha ido todo el fin de semana mejor que yo y ha cometido un error. No obstante, hemos aprendido cosas", señaló en declaraciones facilitadas por Box Repsol.

"He tenido oportunidad de adelantar a varios pilotos y, la verdad, he aprendido mucho. Tenemos muchas cosas que mejorar para el próximo fin de semana", manifestó de cara al siguiente Gran Premio de Andalucía, que también se disputará en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Por otro lado, destacó la carrera de su hermano pese a irse al suelo, en una dura y fea caída a falta de cuatro vueltas que le obligará a pasar esta semana por quirófano, en Barcelona, para solventar una fractura en el húmero.

"He visto a Marc cuando se ha incorporado a pista pero un momento, porque iba como un avión. Cuando me he enterado que se ha caído he pensado que iría 7º u 8º pero, al saber que estaba 3º, creo que hoy Marc ha hecho una de las carreras de su vida", aportó.