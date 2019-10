Àlex Márquez: "Intentaré luchar por el podio siendo inteligente"

Publicado 19/10/2019 12:08:07 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que buscará "luchar por el podio" en el Gran Premio de Japón, en el que comenzará cuarto tras salvar una caída casi segura en la calificación, siendo "inteligente", y ha explicado que tratarán de hacer "alguna mejora en seco".

"Estoy muy contento porque ha sido un día muy positivo. Ha sido complicado, especialmente la sesión clasificatoria que se ha llevado a cabo con condiciones de pista delicadas. He sufrido un poco, pero al final lo hemos sacado bastante bien", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"El objetivo era estar en las tres primeras filas y finalmente saldré cuarto desde la segunda, así que objetivo cumplido. Mañana recuperaremos la información del viernes e intentaremos hacer alguna mejora en seco. Será una carrera difícil en la que intentaré luchar por el podio siendo inteligente y haciendo mi carrera", añadió.

Por último, el de Cervera habló sobre su espectacular 'salvada'. "Desde la moto, en un primer momento, no ha sido tan divertido como podía parecerlo en televisión, pero una vez he visto que la había salvado y que el equipo se reía, me he sentido contento y afortunado por haber logrado hacer una salvada así y sobre todo por haber salido ileso. ¡Ha sido una de las buenas y además ha quedado muy bien grabada! ¡Se puede ver desde todos los ángulos!", concluyó.