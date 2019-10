Àlex Márquez: "Iremos a por la victoria con cabeza"

Publicado 05/10/2019 14:36:53 CET

73 MARQUEZ Alex (Spa) Marc VDS (Kalex), action during Moto 2 Aragon motorcycle Grand Prix 2019 from September 20 to 22, 2019 at MotorLand Aragon circuit in Spain - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que irán "con cabeza" a por la victoria en el Gran Premio de Tailandia, donde parte desde la pole, y ha advertido de que será una carrera "larga y complicada".

"La carrera será larga y complicada. Como siempre, el principal objetivo será acabarla, pero creo que tenemos posibilidades de pelear por la victoria. Así que, con cabeza, pero iremos a por todas", señaló el catalán, que logró su quinta primera posición de salida del curso, en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera afirmó que el día "ha tenido un poco de todo". "Por la mañana ha llovido, he sufrido la caída, después parecía que volvería a llover en la Q2 pero no lo ha hecho y finalmente he conseguido la pole. Ha sido una pequeña locura, pero estoy muy contento de cómo acaba el día. En la FP3 he apretado un poco demasiado y me he ido al suelo. Eso nos ha impedido poder acabar de trabajar bien el ritmo, pero en la sesión clasificatoria he conseguido, además de una buena vuelta, marcar un buen ritmo", manifestó.