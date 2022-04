Álex Márquez: "Las mejoras nos permitirán dar un salto adelante y sentir la Honda más mía"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez admitió que las mejoras en el tren delantero de la moto le permitirán "dar un salto adelante" y sentir la Honda "más" suya para poder extraer su potencial y estar más constantemente en un 'Top 10' que no ve "muy lejos" y conseguir resultados que hasta ahora "no son del todo realistas" porque tienen "más potencial".

"Desde Catar empecé a notar los problemas en el tren delantero. Ahora hemos visto el camino a seguir, estamos trabajando en ello y van a traer mejoras. Ahí es donde podremos dar un salto adelante importante y sentir la Honda más mía para sacarle el potencial que tiene", dijo Márquez en declaraciones a Europa Press en el Museo de Portimao tras un acto de Estrella Galicia 0,0.

El hermano pequeño de los Márquez admitió "la pequeña ansiedad" que sufre al querer conseguir "buenos" resultados y, sobre todo, poder disfrutar. "Cuando no salen los resultados soy el primero que quiere ser competitivo, luchar por los puestos de cabeza y estar delante, que es cuando disfrutas y te lo pasas bien porque el inicio de temporada lo que es disfrutar ha costado, solo en algunos momentos puntuales", apuntó.

Sobre el inicio de temporada, ha logrado puntuar en dos de las cuatro salidas, ocupando la vigésima plaza del campeonato con 4 puntos. "En pretemporada nunca llegué a ser muy eufórico porque sabía que había muchas cosas de la moto que no controlaba. Desde Malasia vimos que éramos rápidos y constantes, pero en el tren delantero, al menos yo, no acaba de sentirme del todo bien por mi estilo de pilotaje", recalcó el catalán, que este domingo saldrá séptimo en el Gran Premio de Portugal, su mejor calificación en sus tres temporadas en la categoría.

"Ha sido un inicio complicado, los resultados no son del todo realistas, porque tenemos más potencial. Hago autocrítica y en los momentos donde no me siento bien debería sacar algo más y ser más competitivo", añadió sobre su rendimiento durante la temporada.

Preguntado por su pilotaje, Márquez afirmó que disfruta cuando es rápido y entiende qué hace, todo lo contrario a cuando vienen caídas y no sabe dónde está el límite. "Ahí es donde un piloto no disfruta pilotando. Es allí donde tengo tantas ganas de darle la vuelta a la situación y disfrutar de los Grandes Premios", expresó.

Ahora, Honda está trabajando en el tren delantero y traerá mejoras para paliar los problemas con el tren delantero. "Los problemas son los que esperamos de una moto nueva, tuvimos pocos entrenos en pretemporada, de la teoría a la práctica va un rato y es donde vemos qué problemas hay realmente. No hemos dejado de trabajar, y tenemos que seguir apretando para cuando nos podamos sentir mejor darle la vuelta a la tortilla", admitió.

De hecho, el piloto de Honda sigue siendo optimista con terminar la competición en el 'Top 10'. "No lo veo muy lejos, hay días que se complica más y menos, en Catar hasta la caída estábamos novenos. En Mandalika sufrimos todo el fin de semana y en la carrera estuvimos finalmente cerca del 'Top 10'. Son detalles que hay que pulir, muchos, pero el problema está identificado", dijo.

Desde el inicio de temporada, lo que más le ha sorprendido son los "altibajos" de los pilotos de la parrilla. "En Europa habrá más estabilidad y las posiciones más repartidas cada carrera. Por pequeños detalles te vas atrás, hace unos años cuando estabas a un segundo y medio ibas en séptima posición, ahora casi último", añadió.

Finalmente, el menor de los Márquez destacó "la gran noticia" del retorno de su hermano Marc en Austin, donde "consiguió ser competitivo", algo que les da esperanzas para "seguir creyendo". "Es cuestión de tiempo que mejoremos el punto débil y Marc nos está marcando el paso. Él conoce muy bien Honda y la moto y sus indicaciones son buenas, sobre todo para mí, ya que nuestro pilotaje es muy parecido", sentenció.