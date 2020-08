Álex Márquez: "No ha sido la carrera que queríamos"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) reconoció como "positivo" volver a sumar puntos este domingo en el Gran Premio de Austria, pero lamentó que no fue "la carrera que quería", después de una bandera roja que cambió su sentir en la moto.

"Sumar más puntos este fin de semana ha sido positivo, pero no ha sido la carrera que queríamos. En la primera parte de la prueba ha tenido buenas sensaciones y he hecho una buena salida, así que he podido avanzar algunas posiciones, pero entonces han enseñado la bandera roja", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Para el de Cervera, sumar puntos con su decimoquinto puesto por cuarta carrera seguida fue sin duda esa parte positiva, pero después del grave accidente que marcó la prueba no tuvo las mismas sensaciones. "En la reanudación, he vuelto a salir bien, pero no estaba igual de cómodo y me ha costado mantenerme ahí, porque las sensaciones con el neumático nuevo no eran las mismas", dijo.

"De nuevo, no tenía confianza delante con los compuestos nuevos. Tengo ganas de volver a competir aquí la semana que viene; en Jerez mejoramos mucho para la segunda carrera. Hoy hemos visto un serio incidente entre Zarco y Morbidelli, espero que todos los que han caído estén bien. Cuando ves un accidente como éste te quedas muy preocupado", terminó.