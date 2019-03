Àlex Márquez: "Nos faltó la vuelta rápida, pero no me preocupa porque el ritmo es muy bueno"

Publicado 08/03/2019 21:03:03 CET

MADRID, 8 Mar.

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing) se mostró muy satisfecho con la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Catar y explicó que sólo le faltó "la vuelta rápida", pero no se preocupa porque el ritmo es "realmente bueno".

"Ha sido un día bastante bueno. Por la mañana nos ha tocado sufrir un poco con los neumático ya que tenemos muchos duros y yo estaba rodando con el blando. Por la tarde, nos ha faltado la vuelta rápida pero no me preocupa porque el ritmo era realmente bueno y me he sentido muy cómodo", dijo tras lograr el quinto mejor tiempo.

"Necesitamos mejorar algunas cosas para este sábado, especialmente en el primer sector en el que pierdo un poco de tiempo. Tenemos previsto probar alguna cosita más, pero en general ha sido un muy buen día", manifestó el corredor catalán.

De esta forma, Àlex Márquez comentó que el objetivo será "clasificarnos entre el Top-6". "Intentaremos encontrar algún secreto que nos permita dar esa vuelta rápida y usarlo bien en el qualifying", finalizó el catalán en una jornada dominada por el italiano Lorenzo Baldassarri.