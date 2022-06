Alex Márquez pilotará la Ducati satélite del Gresini en 2023

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Alex Márquez, ahora en las filas del LCR Honda Castrol, competirá con el Gresini Racing MotoGP a lomos de una Ducati satélite junto al italiano Fabio di Giannantonio, ha confirmado este domingo el equipo durante el Gran Premio de Países Bajos.

El de Cervera sustituirá el año que viene al italiano Enea Bastianini, que pasará a la configuración de fábrica o del Prima Pramac Racing Ducati para pilotar una Desmosedici de fábrica en 2023. Así será compañero de otro transalpino, Fabio di Giannantonio, que aspira a convertirse en mejor 'rookie' del año.

El campeón del mundo de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019, de 26 años, cuenta con 40 podios y 12 victorias en el Mundial, además de dos segundos puestos en la categoría reina en 2020.

"Estoy muy ilusionado por comenzar esta nueva aventura: para mí era crucial cambiar para recuperar el mismo tipo de motivación que tenía cuando me incorporé a esta categoría. Esta era la mejor opción para mí, con un equipo que ayudó a escribir la historia de este campeonato. Me gustaría dar las gracias a Nadia, Carlo y a todo el personal de GR por creer en mí. Todavía me queda media temporada para dar lo mejor de mí antes de empezar 2023 con la máxima motivación", indicó el pequeño de los Márquez.

Por su parte, Di Gianntonio se mostró feliz por prolongar su estancia en el equipo. "Continuaremos en esta curva de aprendizaje, y lo haremos con una Ducati, y eso me hace muy feliz. La continuidad es clave en MotoGP para poder trabajar en mí mismo para ser el mejor posible. Hemos estado trabajando en esta ampliación de contrato durante un tiempo, y ahora por fin podemos anunciarlo. Los objetivos serán más altos: aprovecharemos esta segunda parte de la temporada para mejorar nuestros resultados y el año que viene quiero dar ese paso adelante", subrayó.

La propietaria del equipo y viuda de Fausto Gresini, Nadia Padovani Gresini, explicó que 'Diggia' "ha demostrado su talento este año" y que "seguirá siendo más competitivo". "Queríamos poner un piloto más experimentado a su lado, y creo que Alex Márquez es el perfecto para nuestro equipo. Su currículum habla por sí mismo: creemos que tiene un gran potencial y que la máquina Desmosedici puede ser la compañera perfecta en su nueva andadura. Bienvenido a la familia, Alex", concluyó.