Álex Márquez: "La sensación no era la que esperaba"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) lamentó no haber tenido una buena jornada en el Gran Premio de Estiria, que se disputa este domingo en el circuito Red Bull Ring en Spielberg (Austria), después de haber conseguido el decimosexto mejor tiempo en la categoría reina.

"Por la mañana he tenido una pequeña caída; ha sido a alta velocidad pero nada grave. El plan era probar una configuración ligeramente diferente en la segunda moto, pero la sensación no era la que esperaba. No he podido mejorar mi tiempo de vuelta en la FP3", analizó el catalán.

"Es una pena porque el viernes nos sentíamos mejor con nuestro ritmo a una vuelta. Luego, en los libres 4, he pasado la mayor parte del tiempo tratando de recuperar mis sensaciones con la moto. En la Q1 he mejorado un poco, pero todavía no hemos podido lograr el mismo ritmo", añadió el pequeño de los Márquez.

Sin embargo, el corredor español confía en este domingo. "Todavía nos queda el 'Warm Up' para trabajar y recuperar esta sensación de aprovechar los puntos fuertes de la moto, como la entrada en curva", sentenció.

Por su parte, su compañero de equipo Stefan Bradl -vigésimo- explicó que han "cambiado mucho la moto en comparación con el fin de semana pasado". "Afortunadamente, nuestro ritmo es mejor que nuestra posición en la parrilla, así que espero ganar algunas posiciones mañana. Pero seguro que tenemos mucho trabajo por hacer, es importante seguir trabajando y dar el máximo en la carrera", comentó.