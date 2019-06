Àlex Márquez: "Sumar la tercera victoria y coger el liderato es increíble"

Publicado 16/06/2019 17:39:31 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que es "increíble" el poder sumar la tercera victoria consecutiva, sumando las de Le Mans y Mugello a la lograda este domingo en el Gran Premio de Catalunya, y sumarlo a ser el nuevo líder de la categoría intermedia.

"Cuando estaba detrás de Luthi sentía que tenía algo más que él y que tenía que ir a por la victoria. He atacado y lo conseguido. Ganar aquí es muy especial. Y hacerlo, además, sumando la tercera victoria consecutiva y cogiendo el liderato es increíble. Estoy muy contento por mí y por todo el equipo", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez aseguró estar en un gran momento de forma. "Me siento muy bien, tanto por las tres victorias como por pasar a liderar el campeonato. Ha sido una carrera difícil de controlar y empezar desde segunda línea de parrilla no era fácil", reconoció.

"En la primera curva me he tocado con otro piloto y he perdido algo de tiempo, pero tenía claro que la clave de la carrera era ser constante y no cometer errores, sobre todo en la curva 10", explicó.

Con esta victoria se convierte en el nuevo líder de la categoría intermedia, con 111 puntos, y con 7 puntos más que el suizo Thomas Luthi y 22 más que el tercer clasificado, el español Jorge Navarro.

Por su parte, su compañero Xavi Vierge ha señalado tras ser octavo en la carrera que lo malo del fin de semana fue "perderse entre los cambios" del sábado. "He podido mejorar mi pilotaje y llevar a cabo una buena remontada", celebró hablando de la carrera.

"Sin duda salir bien me ha ayudado mucho ya que empezando vigésimo era fácil cometer errores. La octava posición no era el objetivo al inicio del GP, pero después de cómo se torcieron las cosas, no ha sido un mal final. Seguimos acumulando experiencia e información y esperamos haber encontrado el camino a seguir", aportó.