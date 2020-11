Álex Rins: "Sería extraño que Mir perdiera el Mundial"

36 Mir Joan (esp), Suzuki GSX-RR, Team Suzuki Ecstar, 42 Rins Alex (esp), Suzuki GSX-RR, Team Suzuki Ecstar, celebrating their 1-2 during the 2020 MotoGP Gran Premio de Europa, from November 06 to 08, 2020 on the Circuit Ricardo Tormo, in Valencia, Spain - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press