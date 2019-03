Alex Viu sustituirá en Argentina a Albert Arenas en el Angel Nieto Team en

Publicado 27/03/2019 14:21:23 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alex Viu, piloto de 18 años del Sama Qatar Ángel Nieto Team Júnior, será el sustituto de Albert Arenas, que se lesionó tras un accidente en bicicleta este lunes, en el Gran Premio de Argentina de este fin de semana, segunda cita del Mundial de Motociclismo.

El piloto barcelonés se preparaba para el estreno del FIM CEV en Estoril, pero ha tenido que cambiar de rumbo para el que será su debut mundialista en el circuito de Termas de Río Hondo por la baja de Arenas, que sufrió un fuerta traumatismo torácico que le dañó el bazo y que tuvo que pasar por el quirófano. Ahora, el de Granollers compartirá 'box' con el también 'rokkie' Raúl Fernández, séptimo en Losail (Catar).

"La verdad es que no me esperaba una noticia así. Esta semana teníamos test en Estoril y al acabar el primer día de pruebas, estando ya en el hotel, me ha llamado Nico Terol comentándome que existía la posibilidad de competir en Argentina como sustituto de Albert", expresó Viu, que desea "una pronta recuperación para que vuelva pronto y con energía" al piloto catalán.

Viu confesó que se quedó inicialmente "en blanco, sin saber qué hacer", pero ahora sabe que debe prepararse para "una carrera complicada". "Pero no voy a dejar de aprender y de disfrutar una grandísima oportunidad de competir con los mejores", añadió.

"Mi meta este fin de semana será hacerlo bien, claro, pero me lo quiero tomar sobre todo como una carrera de aprendizaje para mi verdadero objetivo, que es el Mundial Júnior", sentenció el piloto barcelonés.