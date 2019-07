Alonso López: "Estoy contento, mi objetivo era puntuar"

Publicado 30/06/2019 14:11:43 CET

21 LOPEZ Alonso (Esp)Estrella Galicia 0,0 (Honda), action during Moto 3 race of the Netherlands TT Grand Prix at Assen circuit from June 28 to 30th, 2019 in Assen, Netherlands - Photo Studio Milagro / DPPI

21 LOPEZ Alonso (Esp)Estrella Galicia 0,0 (Honda), action during Moto 3 race of the Netherlands TT Grand Prix at Assen circuit from June 28 to 30th, 2019 in Assen, Netherlands - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) se ha mostrado "contento" con su décimo puesto en la carrera del Gran Premio de Holanda, ya que su objetivo principal este domingo era "puntuar", y espera poder "dar un paso más" en el próximo Gran Premio de Alemania.

"Al final he terminado en décima posición y estoy contento, porque mi objetivo de hoy era puntuar. A ver si en Sachsenring, que es un circuito que me gusta, podemos dar un paso más", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Sobre la prueba, el madrileño destacó que en las primeras vueltas pudo remontar "bastantes posiciones" y demostrar "el verdadero ritmo" que tenía. "Es verdad que después, hasta los dos tercios de carrera, me he apalancado un poco, porque todos los pilotos iban bastante agresivos y costaba mucho adelantar. A partir del incidente que ha habido con varios pilotos que se han caído al mismo tiempo, he conseguido mejorar", afirmó.

Por su parte, su compañero de equipo, Sergio García Dols, que fue decimoquinto, señaló que al comienzo estaba "en el grupo de cabeza". "He tenido algún golpe con otro piloto, me han sacado de la trazada y he perdido posiciones, pero he vuelto a remontar. Lástima que luego haya tenido que hacer una 'long lap' y eso me ha hecho perder contacto con el grupo de delante. Ha sido un fin de semana positivo y la de hoy, una carrera para seguir acumulando experiencia", concluyó.