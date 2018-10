Alonso López: "Hemos acumulado una gran experiencia"

Publicado 17/06/2018 13:16:27 CET

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que ha acumulado "una gran experiencia" en el Gran Premio de Catalunya, en el que ha finalizado octavo después de ser sancionado con dos posiciones, y ha reconocido que en la salida, en la primera curva, se la ha "jugado".

"He hecho una buena salida y en la primera curva me la he jugado. He ido cogiendo el ritmo hasta liderar el segundo grupo, pero los adelantamientos se sucedían y eso me impedía lanzarme en busca del grupo que me precedía, que estaba sólo a tres o cuatro décimas", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Esos adelantamientos han frenado un poco mi progresión, pero lo cierto es que estoy muy contento por esta carrera, ya que hemos acumulado una gran experiencia. Veremos si podemos seguir en la misma línea en las próximas carreras", añadió.

Su compañero de equipo, Arón Canet, no pudo terminar la prueba después de que Albert Arenas (KTM) le arrastrase en una caída en la que también se fue al suelo Nicolò Bulega (KTM). "Tras la caída he pasado por la Clínica Mobile; me han hecho radiografías del pie derecho porque me dolía mucho el talón y queríamos confirmar si tenía alguna fractura. A priori, no tengo más que el dolor en el tobillo por la caída aunque, si éste persiste, mañana me harán un TAC; pero todo apunta que no tengo nada roto", explicó.

Sin embargo, el valenciano se mostró satisfecho con su carrera hasta el momento de irse al suelo. "Hasta el momento de la caída, la carrera estaba siendo muy divertida. Enea -Bastianini- y yo teníamos muy buen ritmo, pero en el grupo estaban rodando también algunos rookies, que han dificultado desarrollar la estrategia que tenía en mente realizar", manifestó.

"Con la caída de Jorge Martín la carrera se ha ralentizado, el grupo se ha hecho más grande y en estos casos es muy probable que alguien cometa un error que involucre a otros pilotos. En Jerez me equivoqué yo y en esta me he visto involucrado en el error de otro piloto. Ahora toca mirar adelante y seguir motivados para afrontar la siguiente carrera", concluyó.