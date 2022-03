Ana Carrasco: "He demostrado que una mujer puede ser competitiva y ganar un Mundial"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La piloto de Moto3 Ana Carrasco (KTM) afirmó este jueves que en el motociclismo se ha demostrado que "una mujer puede ser competitiva y ganar un Mundial", por lo que insistió en que en este deporte "no importa el género", aunque señaló que es "importante" trabajar en las oportunidades de las niñas en la base.

"Soy de las pocas mujeres que compiten en el campeonato del mundo. Y durante el camino he encontrado gente que creía en las mujeres y he podido ser campeona del mundo, se necesita gente como Midas que crea en las cosas antes de que pasen. En el motociclismo no importa el genero, lo hemos demostrado, una mujer puede ser competitiva y ganar un Mundial", expresó Carrasco en la presentación del Estudio #EllasConducen Sin Barreras de Midas.

La campeona del mundo en la modalidad de Supersport 300 en 2018 ve "lógico" que haya más hombres que mujeres en el motociclismo, porque "hay pocas chicas que empiezan a practicar este deporte". "Pero desde 2013 he notado un cambio muy grande dentro del 'mundillo', no tanto a nivel de pilotos, pero dentro de la familia del Mundial hay más mujeres", explicó.

"En todos los equipos hay mujeres trabajando. Lo que la gente ve son los pilotos, somos muy pocas mujeres, pero el 50% del paddock son mujeres. Sería muy importante trabajar en la base", añadió.

El estudio presentado por la compañía Midas revela que el 50,66% de las mujeres han recibido comentarios sexistas a la hora de conducir, un dato con el que Ana Carrasco "ha flipado". "Me parece importante que seamos conscientes de las barreras a las que se enfrentan las mujeres a la hora de conducir", expresó la piloto.

Según la investigación, existe un 18,5% de hombres que considera que las mujeres conducen peor que los varones, una idea interiorizada también por el 7,5% de mujeres. Además, 4 de cada 10 encuestados siguen fijándose en el sexo del conductor en caso de presenciar alguna incidencia cuando conducen. Esto hace que las mujeres sientan que tienen más barreras a la hora de conducir que los hombres, en concreto, casi la mitad de las mujeres (49%) han encontrado dificultados a la hora de conducir.

Estas y otras conclusiones del estudio han sido presentadas este jueves en un evento organizado por Midas en Carlos Sainz Karting. En él han participado la subdirectora ddjunta de Formación de la DGT, María José Aparicio, y la piloto de Moto3 Ana Carrasco, embajadora de la iniciativa #EllasConducen; junto a Jocelyne Bravo, Client & Digital Marketing Manager de Midas, y Silvia Jardim, responsable de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción.

"Hemos avanzado mucho, pero seguimos teniendo retos importantes a los que enfrentarnos. En España hay algo más de 27 millones de conductores, 15 millones son hombres y el 43% son mujeres, una enorme presencia en la carretera. Aunque hay una cuenta pendiente con la conducción profesional", afirmó Aparicio, que insistió en que las mujeres son "más seguras y respetuosas conduciendo".

Tal y como se recoge en el estudio, el 60,30% de las mujeres no reciben ningún tipo de sanción administrativa, mientras que un 69,75% de los hombres reconocen que son multados principalmente por exceso de velocidad (45,25%) y no respetar las señales en la vía (12,25%).

Así, desde Midas recalcaron que "queda mucho camino por recorrer, a pesar de ser un país modelo". "Tenemos que seguir alzando la voz para romper esas barreras y empoderar a las mujeres", señaló Bravo durante el acto.