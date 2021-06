Ana Carrasco se impone en la segunda carrera de Misano, primer triunfo tras su lesión de espalda

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Ana Carrasco (Kawasaki) se impuso este domingo en la segunda carrera de la categoría de Supersport 300 de la tercera cita del Mundial de Superbikes disputada en el circuito italiano de Misano, lo que supone su primer triunfo tras su lesión de espalda del pasado mes de octubre.

La murciana, histórica campeona del mundo de esta categoría en 2018, había batallado durante los últimos meses para llegar a punto al inicio del campeonato y ya se había mostrado competitiva a lomos de su Ninja 400 en anteriores carreras, obteniendo este domingo la recompensa en forma de victoria, la primera desde que ganase en Portimao (Portugal) el año pasado.

Carrasco, última ganadora también en Misano, suma ya siete victorias en Supersport 300 y es la competidora con la trayectoria de triunfos más larga al cumplirse tres años y casi nuev9 meses desde su primer triunfo en la pista del Algarve, en 2017.

Tras una salida accidentada, la de Cehegín, que partía desde la quinta fila, ha conseguido enlazar con el grupo delantero y llegar bien posicionada a un final trepidante que se decidió a su favor por un error de Tom Booth Amos en la última curva.

El inglés fue demasiado fuerte y se fue al suelo. La española no desaprovechó su error para tomar la cabeza y cruzar la primera la bandera a cuadros por delante de Meikon Kawakami y Samuel di Sora. Carrasco se pone tercera de la general a 30 puunto del líder Adrián Huertas.

C

"Estoy muy contenta, porque el camino hasta llegar aquí ha sido muy largo. Pasé muchos meses fuera de la competición y sin duda el regreso ha sido complicado, así que no puedo estar más contenta por este resultado, por volver a ser competitiva y por haber vuelto al cajón más alto del podio", subrayó la española.

Para la del Provec Racing, esta victoria es "muy importante". "Pensando en el campeonato, conseguir esto en la cuarta carrera está muy bien, así que tengo que estar muy contenta y dar las gracias a mi equipo, a todos, a Kawasaki, a los sponsors, a mi familia, porque me han apoyado en unos momentos muy difíciles como los que he vivido y me han empujado para que hoy pueda estar aquí", sentenció.