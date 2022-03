Ana Carrasco: "No haber tenido ciertas oportunidades no me ha dejado demostrar que era competitiva"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La piloto de Moto3 Ana Carrasco (KTM) reconoce que antes de ganar el Mundial de Supersport 300 en 2018 no pudo demostrar "ser competitiva" por la falta de oportunidades", al mismo tiempo que, en el año de su regreso a Moto3, confiesa ser "mejor piloto" que cuando se fue en 2015 a Superbikes, aunque admite estar "un poco 'verde'" en el inicio de temporada.

"Para que la gente considere que eres buen piloto tienes que hacer buenos resultados y demostrarlos. Es un poco el pez que se muerde la cola, si no tienes buen material es difícil demostrar que eres buen piloto, romper ese círculo es difícil. En mi caso, no haber tenido ciertas oportunidades no me ha dejado romper el círculo y demostrar que era competitiva. No sé si por ser mujer, mi vida ha cambiado mucho a raíz de ganar el Mundial y me han dado muchas más oportunidades", relata Carrasco en una entrevista a Europa Press tras la presentación del estudio #EllasConducen de Midas.

La murciana no se siente un referente e insiste en que solo trabaja "para conseguir" sus objetivos. "Quiero ser la mejor piloto posible. Pero soy consciente que ayudo a que puedan llegar otras y el camino sea más fácil para ellas. El objetivo es que siempre haya chicas en el campeonato del mundo", explica.

Después de dejar el Mundial de Moto3 en 2015, por "no tener los mejores materiales", Carrasco ha regresado esta temporada con el equipo BOE SKX, aunque reconoce que no se le había "pasado por la cabeza volver". "He tenido la oportunidad de luchar por el título durante muchos años en Superbikes. Estaba muy contenta en Superbikes, con un equipo que era prácticamente mi familia", afirma.

"NO TENÍA PREVISTO VOLVER A MOTO3, PERO LO PUEDO APROVECHAR BIEN"

"Pero se presentó esta oportunidad en el último momento, con un equipo que ya conocía y me ayudó a tomar la decisión. No tuve buen material ni buen equipo, y ahora soy mucho mejor piloto, era difícil decir que no a una oportunidad así", añade.

Aunque la piloto revela que ha podido volver a Moto3 cada temporada desde que decidió aventurarse en el Mundial de Superbikes. "Pero no había sido una oportunidad que me atrajera. Al final, en esta ocasión conocer al equipo, saber que eran competitivos y que el proyecto era bueno ha sido lo que me ha hecho decir que sí. Evidentemente, creo que puedo ser competitiva, no era una oportunidad prevista pero puedo aprovecharla bien", asegura con confianza.

"A día de hoy solo estoy centrada en hacerlo bien, solo vale lo que has hecho en la última carrera. Si consigo buenos resultados tendré mil puertas abiertas para el año que viene y poder continuar, y creo que lo puedo conseguir. Hasta que no sea competitiva en Moto3 no voy a pensar en seguir subiendo", expresa sobre su futuro a medio-largo plazo en el Mundial de MotoGP.

"HE EMPEZADO UN POCO 'VERDE', NO ESTOY DONDE ME GUSTARÍA ESTAR"

Tras acabar en los puestos 20 y 19 en las carreras de Catar e Indonesia, Ana Carrasco confiesa estar "bastante contenta" con su inicio de temporada. "Es cierto que empecé el campeonato muy tarde, he tenido poco tiempo de hacer kilómetros con la moto, hace 7-8 años que no piloto una Moto3", señala.

"He empezado un poco 'verde', pero está dentro de lo que podría pasar, no estoy donde me gustaría estar, pero estamos intentado mejorar carrera a carrera. Estas seis primeras carreras las tenemos que utilizar para coger ritmo y acercarme a los demás, que llevan muchos años en la categoría. Intentar ir buscando mi sitio de cara a final de temporada", apunta.

"DISFRUTA EL QUE GANA, EL RESTO SUFRE"

Y la piloto de KTM cree que "toda la experiencia" que ha "ido cogiendo durante los últimos años" le están ayudando en una adaptación más rápida, en "un campeonato nuevo, con moto nueva y categoría nueva". "A todos nos gustaría ganar la primera carrera, me falta adaptarme mejor, pero no estamos lejos de hacer resultados bastante buenos en el campeonato", asevera.

"El cambio físico ha sido fácil, vengo de pilotar una moto de 150 kilos. Lo que más cuesta es que vengo de pilotar una moto que se comporta totalmente diferente, me faltan kilómetros para encontrar el límite con la moto y la confianza", lamenta.

Con mucha seguridad en sus posibilidades, Carrasco insiste en que, aunque disfruta del mero hecho de pilotar, quiere y le gusta ganar. "El que disfruta es el que gana, el resto sufre. Cuando compites todo se basa en resultados, si lo haces bien estás contento y si no ha sido una mierda de fin de semana. Vengo de años que han sido muy buenos y he disfrutado mucho", manifiesta.

Finalmente, y sobre la presión para los deportistas de élite, acepta que "todos" pasan por "altibajos" y "lesiones" que pueden influir en el rendimiento. "Por suerte nunca he tenido problemas de ese tipo, intento siempre estar motivada y ser positiva y seguir adelante y darle la vuelta a la situación", concluye.