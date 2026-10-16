Apelación da la razón al Leopard Racing y Adrián Fernández recupera sus puntos en el Mundial

Archivo - Adrián Fernández - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Internacional de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha estimado los recursos del equipo de Moto3 Leopard Racing contra la sanción del español Adrián Fernández, penalizado después de que su equipo fuese acusado de manipular supuestamente los motores de su Honda, y el piloto podrá recuperar los puntos.

"El Tribunal Internacional de Apelación de la FIM ha dictaminado lo siguiente: "Los recursos presentados por Leopard Racing y el señor Adrián Fernández contra las dos decisiones de los Comisarios de Apelación de la FIM, de fecha 5 de junio de 2026, dictadas en el marco de la falta de conformidad de los motores 810 y 811, son admisibles. Los recursos se estiman en cuanto al fondo, y las decisiones de los Comisarios de Apelación de la FIM quedan anuladas"", confirmó el equipo.

El pasado 5 de junio, Adrián Fernández fue descalificado de los seis primeros Grandes Premios de la temporada 2026 del Mundial de motociclismo después de que los comisarios estimasen que su equipo, el Leopard Racing, manipuló "sin autorización" dos motores precintados, una sanción que le hacía caer de la tercera posición de la general al fondo de la clasificación.

Según el panel de comisarios, tras el Gran Premio de Francia, celebrado en Le Mans, el fabricante de motores había requerido la retirada de los precintos del primer lote de motores de sus pilotos, que habían llegado al final de su vida útil, observando que los precintos de alambre del motor nº 810 no se ajustaban al procedimiento de precintado estándar, determinando que se había sido abierto "sin autorización".

Posteriormente, tras el Gran Premio de Italia, que se disputó en el Autódromo Internacional del Mugello, estimaron que había ocurrido lo mismo con el motor n° 811. Las sanciones supusieron la descalificación del español de los Grandes Premios de Tailandia, Brasil, Estados Unidos y España, eventos en los que se utilizó el primer motor, y de los Grandes Premios de Francia y Catalunya, donde se utilizó el segundo.

Ahora, el Tribunal de Apelación estima el recurso del Leopard Racing, aunque la decisión está todavía abierta a recurso. "Agradecemos a todos nuestros aficionados, que nos han apoyado incondicionalmente durante este difícil periodo. Expresamos nuestra más sincera gratitud a nuestros expertos, a todos los testigos y a nuestro equipo jurídico, quienes han restaurado el honor y la dignidad del equipo Leopard Racing y de su piloto, Adrián Fernández", finalizó el equipo.