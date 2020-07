Augusto Fernández: "El objetivo sigue siendo pelear por victorias y el título"

Sam Lowes: "El parón me ha venido bien para volver en plena forma"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado, a dos semanas de retomar el Mundial, que su objetivo sigue siendo el de pelear por el título a base de victorias, una ambición compartida por su compañero Sam Lowes, que se ve ahora mucho mejor que en la cita inaugural de Catar.

"Entonces nuestro objetivo era luchar por podios cada fin de semana y ahora sigue siendo el mismo. Vamos a darlo todo para poder entrar en la pelea por victorias y por el título", aseguró Fernández en declaraciones facilitadas por el equipo.

El piloto madrileño aseguró estar "realmente muy contento" de poder regresar a las carreras y de volver a competir. Sobre el nuevo calendario, apretado y con circuitos repetidos, destacó precisamente la reducción del número de trazados.

"En cualquier caso, será el mismo para todos así que nos adaptaremos lo mejor posible a ello. Tengo tantas ganas de empezar que cualquier formato me habría gustado. ¡Lo importante es poder volver a correr!", celebró.

En cuanto a esas repeticiones, cree que favorecerá la "igualdad" y, por otro lado, abrirá la posibilidad de solucionar problemas. "En el segundo fin de semana ya acumularemos muchas vueltas. Yo pienso en positivo: si te ha ido bien el primer fin de semana es perfecto porque empiezas con buenas sensaciones el segundo en el mismo lugar y si te ha ido mal, pues perfecto también porque puedes darle la vuelta con toda la información recogida en el GP anterior", precisó.

"No he hecho ningún trabajo particular pero sí que he tomado conciencia del tipo de temporada a la que nos enfrentamos. Como dices, no hay margen para cometer errores y nosotros ya arrastramos el cero de Catar. Tendremos que estar muy concentrados esta temporada y, sobre todo, no perder el temple", manifestó sobre el confinamiento.

Por su parte, su compañero Sam Lowes tampoco ha cambiado de objetivo pese al parón, que le ha permitido estar al máximo a nivel físico. "En cierta manera este parón me ha ido bien para poder volver en plena forma. Siento que tengo una segunda oportunidad para ir a por todas así que mi meta es estar delante y poder presentar candidatura al título", aseguró.

"Estoy impaciente. ¡Mucho! ¡No veo el momento de estar en el grid de Jerez! Estoy feliz y con muchas ganas. También estoy muy agradecido de que no hayan desfallecido en el intento de llevar a cabo el Mundial 2020, por distinto que sea", se sinceró el británico.

Sobre el nuevo calendario, aseguró que le gusta. "Es mucho mejor de lo que me había llegado a imaginar durante los meses de confinamiento. Contar con una temporada de 14 carreras está bien y será todo un reto mantener buenos resultados en un curso en el que cualquier error se pagará muy caro", destacó.

"Aunque se repitan los circuitos, cada carrera es un mundo. Todo puede pasar y todo puede cambiar. Y si no, fijaros en el Mundial de Superbikes. Creo que el segundo fin de semana en un mismo circuito la competencia se multiplicará. Habrá que ver cuánto porque en la categoría de Moto2 la cosa ya suele estar muy apretada de por sí", recordó.