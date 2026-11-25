El piloto italiano de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati), en el GP de Catar 2026. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Francesco Bagnaia no podrá despedirse de Ducati en el Gran Premio de Valencia de este fin de semana, el último de la temporada, ya que fue declarado no apto para el cierre de temporada, tras sufrir una doble fractura del cuarto y quinto metatarsiano del pie derecho en Catar que no le dejó tampoco estar en Portugal, y le sustituirá el español Iker Lecuona.

"'Pecco' no participará en el GP de Valencia, su última carrera como piloto del Ducati Lenovo Team. Las pruebas médicas adicionales realizadas esta mañana determinaron que no está en condiciones de pilotar este fin de semana. Le enviamos todo nuestro cariño", informó el equipo italiano en sus redes sociales.

El campeón del mundo de la categoría reina en 2022 y 2023 se sometió a una intervención quirúrgica en Turín tras sufrir en la Sprint de Catar una doble factura en su pie derecho, la cual le impidió subirse a la moto en Portimao, donde Marc Márquez cerró el título, y le impide despedirse en Valencia de Ducati sobre la pista de Cheste.

"Te he amado con locura desde el primer día. Te he dedicado todos mis sueños. Démonos otra semana, solo tú y yo. Gracias, por siempre", escribió el piloto italiano en sus redes sociales este lunes, aunque finalmente no podrá decir adiós a la fábrica transalpina sobre la moto, antes de que en 2027 pase a ser piloto de Aprilia.

Como en Portugal, le sustituirá el español Lecuona, de 26 años y con experiencia previa en el campeonato este curso, ya que ha disputado, además de la mencionada en Portimao, otras cinco carreras con el Gresini Racing, en las que logró un séptimo puesto en el GP de Hungría como mejor resultado y terminó entre los 10 primeros en el GP de Catar.