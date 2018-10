Bautista sustituirá a Lorenzo en Ducati en Australia

Publicado 21/10/2018 12:06:39 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álvaro Bautista, del Ángel Nieto Team, sustituirá al lesionado Jorge Lorenzo en Ducati en el próximo Gran Premio de Australia, ha confirmado el equipo este domingo tras la carrera en el Gran Premio de Japón, donde el talaverano fue quinto.

Bautista, que sacó provecho este domingo de las caídas de Andrea Iannone y Andrea Dovizioso, debutará con una Ducati oficial en Phillip Island. "Será un fin de semana en el que intentaré aprender al máximo y trabajar lo mejor que pueda, sin ningún objetivo en mente. Es una ilusión poder competir con una fábrica, y hacerlo con Ducati es un sueño hecho realidad", manifestó.

"Quiero agradecer al Ángel Nieto Team, a Jorge Martínez 'Aspar' y a todo el equipo que me dejen correr. También quiero dar las gracias a Ducati, por la oportunidad de trabajar con ellos en su box", continuó.

Sobre la carrera, Bautista se mostró "contento" con el resultado. "Hemos hecho una buena salida, para entrar en el grupo de cabeza, pero cuando iba detrás de Pedrosa me costaba parar la moto y entrar en curva porque tenía sobrecalentado el neumático delantero", expresó.

"Cuando he podido adelantarlo y el neumático ha funcionado correctamente, me he ido a por Zarco y Rossi. El francés salía más rápido que yo de las curvas y me costaba acercarme, pero me he arriesgado para adelantarle y me ha salido bien la jugada, aunque ya era un poco tarde porque Valentino ya se había escapado. Un 'top 5' es el máximo que podíamos sacar hoy", finalizó.