Canet: "Me he hecho daño en el hombro de nuevo"

Publicado 21/10/2018 14:48:34 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha reconocido que se ha hecho "daño en el hombro" en su caída durante la carrera del Gran Premio de Japón, después de que le sacasen "de la trazada" en los primeros compases de la cita.

"Ha sido una carrera un poco complicada porque poco después de empezar me han sacado de la trazada y he terminado teniendo una caída cuando he pisado el piano, intentando recuperar mi trazada. Me he hecho daño en el hombro de nuevo, pero al parecer sólo me he resentido de la lesión que tuve en la escápula del hombro izquierdo", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"El piano tenía mucha altura y el bacheado es lo que ha hecho que perdiera la adherencia. Ha sido una pena porque la estrategia era ir rápido y ya en la primera curva había ganado varias posiciones", continuó.

Por su parte, su compañero Alonso López, que terminó decimoctavo, aseguró que se había sentido "muy cómodo" y que estaba contento "por cómo estaban yendo las cosas". "La carrera ha empezado bien y he conseguido escalar varias posiciones pero, hacia la mitad, he empezado a tener algunos problemas que me han hecho irme hacia atrás de nuevo", subrayó.

"No conseguía frenar fuerte, me iba un poco largo en las curvas y eso ha hecho que no tuviera las mismas sensaciones que al inicio de la carrera. Hay que seguir aprendiendo; ya tengo muchas ganas de llegar a Australia", concluyó.