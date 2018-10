Canet: "No ha merecido la pena apurar"

Actualizado 05/08/2018 9:53:33 CET

El piloto español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que este sábado ha quedado sexto en la jornada de clasificación del Gran Premio de la República Checa de Moto3, ha admitido que "no ha merecido la pena" apurar hasta los últimos instantes del tiempo reglamentario para buscar la 'pole position'.

"Ha quedado claro que no merece la pena. Sí es cierto que ya habíamos apurado alguna otra vez, pero habíamos pasado; pero hoy no ha merecido la pena. Sí hubiese merecido la pena si hubiésemos pasado y hacer la 'pole'; pero para quedar sexto, no vale la pena", insistió Canet ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Ya me había dicho el técnico: 'Sal; si no, no llegas'. Yo creía que sí, pero finalmente no. Un error, porque al final nadie quiere tirar, nadie quiere tirar... y pasan estas cosas, que los 10 primeros no hemos pasado por la línea de meta", explicó el piloto catalán.

Pese a todo, Canet se mostró optimista para el Gran Premio sobre el circuito de Brno. "Es cierto que, si hubiese dado una vuelta buena, yo sé al 100% que habría mejorado. Esto es ritmo para mañana, esperemos luchar en el gran grupo y tratar de romper el grupo un poco", dijo finalmente.