Canet: "Podíamos haber mejorado nuestra quinta posición"

Publicado 15/07/2018 12:52:08 CET

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que podrían haber "mejorado" la quinta posición lograda en el Gran Premio de Alemania, sobre todo porque disponía del "ritmo" de algunos de los que lucharon por el podio, pero ha afirmado que era difícil adelantarles "en la recta".

"Creo que podríamos haber mejorado nuestra quinta posición. Tenía mejor ritmo que varios de mis rivales, pero me era muy complicado superarlos en la recta. He tenido varios toques con otros pilotos durante la carrera, me he quedado algo rezagado y volver a adelantar era muy complicado. En las frenadas sólo podía recuperar algunos metros, pero no adelantar. Me hubiera gustado lograr un resultado mucho mejor en la carrera", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, no consiguió terminar tras sufrir una caída. "Ha sido una lástima que con la caída se haya perdido todo el gran trabajo que habíamos hecho este fin de semana en un circuito desconocido. En carrera he salido mejor de lo que esperaba y he conseguido seguir ganando posiciones, pero era muy complicado mantener la plaza porque nos adelantábamos unos a otros por todas partes", señaló.

"Al final me he tocado con otro piloto y en la caída me he dislocado el hombro derecho, y también me he dado un fuerte golpe en el tobillo izquierdo. Espero recuperarme pronto y volver a intentarlo al máximo en Brno", finalizó.