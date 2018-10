Canet: "Sabía que este circuito se nos podía dar bastante bien"

Publicado 26/10/2018 10:49:40 CET

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se ha mostrado satisfecho por las buenas sensaciones en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, en los que ha terminado como líder de la combinada, y ha asegurado que todavía no tienen claro con qué neumático saldrán en carrera, aunque se han empleado a fondo en probar todos los compuestos.

"Mis sensaciones han sido buenas durante todo el día. Sabía que este circuito se nos podía dar bastante bien. He trabajado solo y tomando alguna referencia para lograr un buen tiempo, y sobre todo hemos probado diferentes neumáticos de cara a la carrera, ya que aquí se trabaja con compuesto duro y medio, y todavía tenemos que decidirnos", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Mientras, su compañero Alonso López, que terminó en el puesto vigésimo cuarto, expresó su satisfacción por haber "mejorado en cada salida a pista". "Todo ha sido un poco extraño esta mañana con el circuito nuevo para mí y por el retraso debido a la presencia de aceite en pista. Hemos estado dos horas parados. Al final se me ha dado bastante bien en el entrenamiento de la mañana, he podido estar más cerca de los pilotos más rápidos", apuntó.

"Por la tarde, me he dedicado un poco más a mejorar la puesta a punto y a rodar solo, aunque eso en este circuito es un lastre porque se necesita un buen rebufo. Estoy contento por el trabajo realizado porque he mejorado en cada salida a pista. Aun así, todavía nos queda por mejorar y ese será nuestro objetivo mañana sábado", concluyó.