Dovizioso: "Hace muchas carreras que corro sin pensar en el título"

Publicado 18/10/2018 10:38:31 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) remarcó que, "por desgracia", ya dio por descartado pelearle el título al español Marc Márquez (Repsol Honda) y que ahora sólo piensa en ganar carreras, empezando por la de este fin de semana en Motegi (Japón), "una buena pista" para su moto y así aparcar la celebración del líder para Australia.

"Creo que, por desgracia, hace ya muchas carreras que corro sin pensar en el campeonato porque la distancia es muy grande. Él tiene margen para ganar en cuatro carreras, pero nosotros queremos ganar y esta podría ser una buena pista para hacerlo", afirmó Dovizioso este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón.

'Dovi' cree que, pese a perder la victoria en Tailandia en la última curva, la carrera fue "bien" y que tuvieron "un gran fin de semana", pese a que estaban "bastante atrás al igual que en el test de febrero" y que "poco a poco" fueron "más competitivos".

"Tenemos que estar contentos por ello, pero ahora estamos en Japón que es una buena pista para la Ducati y a ver que tal porque parece que lloverá en los libres del viernes. Intentaremos ganar y a ver si la celebración de Marc puede ser para la próxima carrera", añadió.

El de Forlimpopoli apuntó que "es difícil decir un punto fuerte" del de Cervera, porque "es fuerte en muchas cosas". "Creo que uno de los mejores es que en los circuitos donde no es muy rápido puede luchar al menos por el podio y eso para el campeonato marca la diferencia", admitió.

Sobre su último duelo en Tailandia con el catalán, recordó que "después de la carreras es fácil" el pensar lo que podría haber hecho "mejor" para no haber perdido en la última curva y que "la estrategia fue muy bien hasta la última vuelta".

"Cuando Marc hizo ese adelantamiento en la curva 5 enseguida respondí y quizás no fue la mejor opción. No pude preparar la frenada de la mejor manera posible y me fui largo", comentó el actual segundo clasificado del Mundial.