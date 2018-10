Dovizioso y Lorenzo sienten la potencia de un Seat CUPRA en Castellolí

Publicado 05/07/2018 13:11:56 CET

MARTORELL (BARCELONA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos del equipo Ducati de MotoGP Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso han cambiado la moto por el pilotaje de un SEAT Cupra TCR en una prueba en el circuito de Castellolí (Barcelona), donde han destacado la ligereza, potencia y el cambio de marchas secuencial del vehículo y la sensación de querer ser "el más rápido".

Los pilotos de MotoGP y embajadores de Cupra siguieron las indicaciones de los conductores Pepe Oriola y Jordi Gené. "El deseo es el mismo cuando conduces un coche o una moto: cuando estás en la pista quieres ser el más rápido. La diferencia es que el coche te hace sentir más seguro, tienes más estabilidad", comentó Andrea Dovizioso.

Por su parte, Jorge Lorenzo indicó que cuando los pilotos de motos pasan a las cuatro ruedas les cuesta "poco coger la velocidad y el ritmo", antes de comprobar que el coche acelera en tan sólo 5,2 segundos de cero a 100 kilómetros por hora.

Aunque no inclinen sus cuerpos sobre el asfalto, Dovizioso y Lorenzo dicen sentir la misma adrenalina que en una motogp. "El Cupra TCR es realmente muy potente, me gusta la sensación al conducirlo. Es muy ligero y puedes ser agresivo en las curvas", afirmó el italiano mientras pone a prueba los 350 caballos y el motor TSI 2.0 en la pista.

El tricampeón del mundo señaló que "sigue muy bien las curvas" y nota que el coche le acompaña. "Tiene mucha estabilidad en frenada", apunta por su parte el tricampeón del mundo de MotoGP.

Ambos destacan las ventajas del cambio automático DGS, que es "fantástico porque te permite buscar el límite en la pista, ir más rápido" para Dovizioso. Asimismo, Lorenzo también admite que lo prefiere al manual: "Es mucho más cómodo y así no corres el riesgo a equivocarte de marchas", comparó.

Esta experiencia hace que el propio piloto italiano no descarte pasarse a los coches. "¿Un futuro piloto de coches? Me encanta la velocidad y la competición a cuatro ruedas, me da buen 'feeling'. Quizás cuando acabe mi carrera en el motociclismo, algún día me pase a los coches", reveló el piloto de Ducati esbozando una sonrisa.