Dovizioso: "Mis opciones son muy bajas, no pienso en el Mundial"

Publicado 20/09/2018 18:31:06 CET

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) ha señalado este jueves que no piensa en ganar el Mundial, estando a 67 puntos del líder Marc Márquez (Repsol Honda) a falta de seis Grandes Premios, sino que piensa en seguir mejorando para poder aspirar al título el próximo año.

"Creo que mis opciones son muy bajas, son pocas. No pienso en el Campeonato, igual que en las últimas cinco carreras. No creo que tengamos que enfocar el Mundial de otra manera que no sea seguir mejorando", comentó en rueda de prensa en el circuito de MotorLand.

El italiano explicó que se están centrado en solucionar los problemas que tuvo la Ducati a principios de años. "Las consecuencias han sido tener mejoras, tenemos que seguir de la misma manera. La moto va bien, pero si queremos luchar por el título el año que viene tenemos que hacer algo más", reconoció.

En este sentido, cree que en las seis carreras que restan por disputarse deben ir paso a paso en busca de mejorar la moto y sin pensar en arrebatarle el título a Márquez. "Debemos usar las carreras que quedan para mejorar. Estoy contento con los resultados pero siempre hay margen de mejora en todas las áreas", aseguró.

"Hay que intentar acabar o estar por lo menos segundos, estamos centrados en eso. Pero estamos luchando con Jorge y con Valentino, será complicado. No nos hemos rendido, a mitad de temporada no nos sentíamos muy bien, trabajamos en ajustas y encontramos una solución y por eso estamos ahora donde estamos; mejor", celebró.

Tras ganar en Misano, ahora tiene "mucha confianza" de cara al Gran Premio de Aragón. "Desde el test de Misano hemos demostrado una buena velocidad, el test aquí en Aragón estuvo muy bien. Pero tenemos que esperar a las condiciones de este viernes, si son iguales que las del test o no", señaló.

"Estamos en una situación distinta a la del año pasado, la moto y el carenado son diferentes, y la velocidad era mejor a la del año pasado. Espero tener una buena carrera pero el desgaste de los neumáticos afectará. Parece que hará buen tiempo y tenemos todos los entrenamientos para usarlos de la mejor manera", comentó sobre la cita aragonesa.