Fujinami: "Márquez y Bou no se cansan de ser campeones"

Publicado 17/10/2018 12:55:38 CET

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto de trial Takahisa Fujinami (Repsol Honda) ha asegurado que su compañero de equipo Toni Bou, 24 veces campeón del mundo, y el piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se asemejan en varias cosas y, entre ellas, destaca que "no se cansan" de ser campeones.

"Ni Marc ni Toni se cansan de ser campeones; al inicio de cada año resetean sus mentes y van a por el título como si nunca antes lo hubieran logrado", destacó en una entrevista facilitada por el equipo.

'Fuji' asegura que Márquez y Bou tienen "muchas características en común". "Una cosa es ser Campeón del Mundo una vez y la otra es seguir trabajando duro para renovar ese título año tras año. Los dos son muy luchadores y grandes trabajadores", reiteró.

Además, cree que Bou, el piloto de motos más laureado de la historia, y Márquez, seis veces campeón del mundo entre las tres categorías, ponen su talento y fortaleza al servicio del equipo y compensan lo que pueda ir mal en sus motos.

"Si la moto va bien al 80%, el 20% restante lo ponen ellos. Si la puesta a punto no es perfecta, Marc lo compensará con su talento. Corren en modalidades distintas pero aun así comparten muchas cosas", argumentó el japonés, campeón del mundo de trial en 2004.

Sobre Márquez destacó que es un piloto "sin miedo y con muchas ganas de vencer". Pero, seguidor de MotoGP desde los años 90, también es seguidor de Dani Pedrosa, que vive sus últimas carreras antes de retirarse del campeonato.

"Pedrosa ha tenido que trabajar mucho su físico debido a su pequeña estatura. Eso mismo, también le ha obligado a plantearse la competición de una forma distinta al resto de pilotos y, por ello, considero que ha tenido una difícil labor a lo largo de toda su carrera deportiva", destacó.

Fujinami, afincado en Catalunya hace años, no se perderá el siguiente GP de Japón. "La próxima carrera será muy divertida, ya que Marc va a ir a por el título. Dovizioso y Lorenzo serán muy rápidos porque la Ducati este año va muy bien. Pero Marc ya ganó el título en Japón hace dos temporadas, también en 2014, por lo que este año seguro que vamos a disfrutar de un gran espectáculo", auguró.

Preguntado por el último GP de Tailandia, con triunfo agónico de Márquez, aseguró que no pudo terminar de ver la carrera sentado. "En las tres últimas vueltas de la carrera, cuando Marc Márquez intentaba adelantar a Andrea Dovizioso, estaba muy nervioso. ¡No podía quedarme sentado en el sofá ante una carrera tan emocionante!", manifestó.

Sobre Toni Bou, 24 veces campeón del mundo de Trial --12 indoor y otros 12 outdoor--, aseguró que es el "rey del trial". "Al principio no estábamos acostumbrados a su manera de pilotar pero fue campeón el primer año, el segundo, el tercero... Es como un rey del trial", señaló.

Y del de Piera ha aprendido también a nivel mental, y le ayuda para seguir compitiendo a sus 38 años. "No hay ningún secreto, lo más importante es mantener siempre las mismas ganas. Han pasado ya 23 años desde mi primera carrera en el Mundial, he aprendido mucho y lo sigo haciendo día a día", aseguró el japonés.

"También me he fijado en Toni Bou y su técnica. Por ejemplo, no tengo que ser tan cabezota ya que, si quiero seguir aprendiendo, debo ser un poco más flexible. Para mí, esa es la clave para seguir compitiendo a buen nivel en el Mundial a los 38 años", recalcó.