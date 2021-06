García Dols: "La aspiración es ganar el Mundial y se puede conseguir"

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols (Aspar Team) ha asegurado que su máxima aspiración es ganar el Mundial esta temporada y que "se puede conseguir" visto lo que ha cosechado hasta el momento, dos victorias y un segundo puesto en nueve carreras.

"La máxima aspiración es ganar el Mundial. Creo que es algo que se puede conseguir, aunque es cierto que es difícil. Me centro en ir carrera a carrera y en cometer los menores fallos posibles", aseguró el piloto en declaraciones facilitadas por Estrella Galicia 0,0.

García Dols está yendo a más, adaptado ya a su GasGas. "En Alemania pudimos puntuar y en Holanda estuvimos de nuevo luchando por ganar. Estamos segundos en el campeonato y es una buena forma de llegar al ecuador de temporada", reconoció.

"He madurado como piloto. Tengo mucha más experiencia en pista y conozco mejor los circuitos y la dinámica del campeonato. Sabemos lo que hay que hacer y tratamos de hacerlo. Tenemos una buena puesta a punto y me divierto pilotando", aseguró el de Burriana.

Para apostar fuerte por este Mundial, ve clave también el tener regularidad. "La estamos consiguiendo. Antes no teníamos una puesta a punto base, ahora ya la tenemos y me estoy sintiendo a gusto. Entra dentro de lo normal, vengo de cuatro años con la misma moto y el cambio no es fácil. Nos hemos adaptado y ahora estoy disfrutando", reiteró.

Su primera victoria del año fue en Francia, y repitió en Catalunya. Dos triunfos importantes e históricos para GasGas, fabricante español que ganó su primera carrera con el valenciano. "Me veía fuerte, di el máximo y fui a por la victoria", comentó sobre su primera victoria del año, en Francia.

"Ser el primer piloto que hace ganar a GasGas en el Mundial de velocidad es importante, quedará marcado para siempre. La primera será la mía, es algo bonito", explicó al respecto.