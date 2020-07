García Dols: "La carrera está bien para las dificultades tenidas"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) ha señalado tras finalizar octavo en la carrera del Gran Premio de Andalucía, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que la posición está bien a tenor de las dificultades sufridas.

"Al menos he podido seguir luchando en el segundo grupo, que creo está bien para las dificultades que hemos tenido. Seguiremos dándolo todo para mejorar. Espero que en Brno continúe nuestra progresión", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Y es que Sergio García Dols ha tenido malas sensaciones, en general, en las dos carreras seguidas en Jerez. "En estos dos fines de semana nos ha costado mucho encontrar buenas sensaciones en la pista", lamentó.

"En la carrera de hoy he tenido muchos toques con otros pilotos y, de hecho, tras uno de ellos he tardado en acomodarme de nuevo", explicó al respecto.

Por su parte, Ryusei Yamanaka completó un buen fin de semana para el Estrella Galicia 0,0 de Moto3 con su novena posición en carrera. "Ha sido fantástico comenzar la carrera 17º y finalizar en 8ª posición. Ha sido el resultado de un gran trabajo con el equipo", celebró.

"Una lástima no haber ganado más posiciones en las primeras vueltas, es lo único que lamento. Después, me he encontrado rodando a buen ritmo y a gusto sobre la moto. Hemos seguido fuertes y alcanzado al grupo que nos precedía", manifestó.