Hawkers y el Circuit Ricardo Tormo lanzan su segunda colección de gafas de sol

ELCHE (ALICANTE), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de gafas de sol y óptica Hawkers y el Circuit Ricardo Tormo han lanzado la segunda colección de gafas de sol edición limitada del Circuit en un año atípico por la pandemia de la COVID-19, pero en el que ambas partes han reforzado la alianza que se estableció en 2018, informa Hawkers en un comunicado.

"Para nosotros continuar esta colaboración es una cuestión no sólo de Marketing, sino de valores y visión compartidas. La esencia de tener una buena relación se basa en la confianza mútua. Para nosotros colaborar un año más con el Circuit supone estar en el territorio del motor con todo lo que ello conlleva. No significa fijarte solo en los pilotos, si no que realmente abarcas todo el potencial que nos brinda el territorio del motor. Estamos presentes en motociclismo, karting, F1 y el Circuit es una parte principal de lo que engloba todo el deporte en sí", dijo Rafa Calleja, CMO de Hawkers Group.

El Circuit Ricardo Tormo acoge el Gran Premio de Valencia de MotoGP, pero también alberga más de una docena de eventos deportivos cada temporada, además de contar con cuatro escuelas de pilotaje al margen de la 'Cuna de Campeones'.

Por esta escuela de motociclismo han pasado unos 1.500 pilotos y alrededor de unos 70 han llegado al Mundial de motociclismo, e incluso han sido campeones del Mundo como el piloto Jorge Martín, de Hawkers. La marca afincada en Elche (Alicante) apoya a más de diez pilotos de diferentes campeonatos y categorías como Álex Rins o Marcos Ramírez desde sus inicios, Pecco Bagnaia o Pierre Gasly en la Fórmula 1, entre otros.

"Le agradezco muchísimo a Hawkers el apoyo en un año complicado para todos. Eso significa que hay voluntad de permanencia y confianza por ambas partes. No somos un club de fútbol ni un club de baloncesto, somos una instalación con marca propia y acuerdos como estos nos encantan. Hawkers fue y es nuestra primera experiencia con una marca de gafas y está siendo brillante. Es una marca moderna que también está asociada al mundo del motor y a una forma novedosa de hacer las cosas. Nosotros nos dedicamos a algo muy apasionante, algo que emociona y una marca joven, rompedora y líder como Hawkers es un gran aliado", comentó Gonzalo Gobert, Director del Circuit Ricardo Tormo.

MÁS ACTUAL Y MODERNA

A diferencia de la del año pasado, la nueva colección de gafas tiene una tendencia más actual y moderna. En los últimos dos años Hawkers ha buscado expresar la pasión por el deporte del motor con una estética asociada al Circuit y su relación con la tecnología y la innovación.

Se trata de dos modelos, la gafa Infinite Tormo con un aire más actual e innovador, y la gafa Faster Tormo, con un aire más deportivo y un acabado 'racing'. Ambas se pondrán a la venta, con un precio de 35 euros, en la tienda online de hawkersco.com, así como también en la del Circuit Ricardo Tormo y en las tiendas de Hawkers de toda la Comunitat Valenciana.